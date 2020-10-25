Постановление об отмене второго тура местных выборов отозвали из Рады

Депутат от "Слуги народа" предлагала провести голосование после окончания карантина.

Постановление об отмене второго тура местных выборов отозвали из Рады
Фото: прес-служба ВР

Народный депутат фракции "Слуга народа" Татьяна Грищенко, которая подала постановление об отмене второго тура местных выборов, отозвала его из Верховной Рады.

Об этом спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил журналистам 25 октября во время брифинга на избирательном участке, передает Укринформ.

"Второй тур местных выборов, конечно, будет. Я не ЦИК, но на сегодняшний день не вижу ни оснований, ни возможностей остановить избирательный процесс. Если речь идет о том проекте постановления, который был зарегистрирован в Верховной Раде, если я не ошибаюсь, то он уже отозван ", - сообщил спикер.

Согласно данным на сайте ВР, проект постановления был отозван 22 октября.

Разумков уточнил, что народные депутаты имеют право зарегистрировать любой проект постановления, но Верховная Рада при этом не обязана принимать каждый из таких документов.

"Иногда это даже не всегда соответствует здравому смыслу, и мы видели такие примеры в истории Верховной Рады, но сначала это постановление должно пройти комитет, после этого оно попадает в зал и только после этого будет проголосовано Верховной Радой Украины или не проголосовано и не поддержано ", - пояснил он.

В то же время председатель Рады выразил убеждение, что второй тур местных выборов должен состояться, "потому что мы не можем оставить общины без легитимной власти".

Напомним, 20 октября народный депутат из фракции "Слуга народа" Татьяна Грищенко зарегистрировала в парламенте проект постановления №4234 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", который предусматривал отмену второго тура местных выборов из-за пандемии коронавируса. Депутат предлагала провести голосование после завершения карантина.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"
Дочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с ЗеленскимДочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с Зеленским
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
Кличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноябряКличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноября
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция с ночи фиксирует "карусели" с массовым подвозом людей для участия в местных выборахПолиция с ночи фиксирует "карусели" с массовым подвозом людей для участия в местных выборах
Кличко не пойдет голосовать на местных выборах (видео)Кличко не пойдет голосовать на местных выборах (видео)
В Кабмине назвали условие проведения местных выборов на ДонбассеВ Кабмине назвали условие проведения местных выборов на Донбассе
Окружной админсуд Киева отказал в иске об отмене опроса ЗеленскогоОкружной админсуд Киева отказал в иске об отмене опроса Зеленского
Владимир Кличко пожертвовал 100 тысяч гривен на закупку защитных масок на день выборовВладимир Кличко пожертвовал 100 тысяч гривен на закупку защитных масок на день выборов
25 октября на "Украина 24" состоится марафон "Ночь выборов с Савиком Шустером"25 октября на "Украина 24" состоится марафон "Ночь выборов с Савиком Шустером"
Кличко: все службы отрабатывали действия для обеспечения честных и безопасных выборовКличко: все службы отрабатывали действия для обеспечения честных и безопасных выборов
После выборов в Раде возможна новая коалиция "Слуги народа" и группы "За будущее"После выборов в Раде возможна новая коалиция "Слуги народа" и группы "За будущее"
"Слуга народа" готова к "ситуативным союзам" на местах после выборов"Слуга народа" готова к "ситуативным союзам" на местах после выборов
"Слуга народа" опоздала с партийным строительством, - Потураев"Слуга народа" опоздала с партийным строительством, - Потураев
Последние новости
Подгружаем последние новости