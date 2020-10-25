Постановление об отмене второго тура местных выборов отозвали из Рады

Народный депутат фракции "Слуга народа" Татьяна Грищенко, которая подала постановление об отмене второго тура местных выборов, отозвала его из Верховной Рады.

Об этом спикер Рады Дмитрий Разумков сообщил журналистам 25 октября во время брифинга на избирательном участке, передает Укринформ.

"Второй тур местных выборов, конечно, будет. Я не ЦИК, но на сегодняшний день не вижу ни оснований, ни возможностей остановить избирательный процесс. Если речь идет о том проекте постановления, который был зарегистрирован в Верховной Раде, если я не ошибаюсь, то он уже отозван ", - сообщил спикер.

Согласно данным на сайте ВР, проект постановления был отозван 22 октября.

Разумков уточнил, что народные депутаты имеют право зарегистрировать любой проект постановления, но Верховная Рада при этом не обязана принимать каждый из таких документов.

"Иногда это даже не всегда соответствует здравому смыслу, и мы видели такие примеры в истории Верховной Рады, но сначала это постановление должно пройти комитет, после этого оно попадает в зал и только после этого будет проголосовано Верховной Радой Украины или не проголосовано и не поддержано ", - пояснил он.

В то же время председатель Рады выразил убеждение, что второй тур местных выборов должен состояться, "потому что мы не можем оставить общины без легитимной власти".

Напомним, 20 октября народный депутат из фракции "Слуга народа" Татьяна Грищенко зарегистрировала в парламенте проект постановления №4234 "О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", который предусматривал отмену второго тура местных выборов из-за пандемии коронавируса. Депутат предлагала провести голосование после завершения карантина.