На житомирских участках кабинки для голосования сделали из подручных материалов

ОПОРА фиксирует такие нарушения по всему городу.

Фото: соцсети

В Житомире наблюдатели ОПОРЫ сообщили об отсутствии кабин для голосования на многих участках. Об этом идет речь на сайте гражданской сети.

Так, на участке № 181447, который находится в детском саду, кабинку сделали из ширмы кукольного театра. В соцсетях публикуют фото кабинок из лестниц, стульев и других подручных материалов.

Наблюдатели от ОПОРЫ информируют, что нехватка кабинок есть на многих УИК по городу. Кроме того, на некоторых участках в Житомире люди голосуют в помещении, поскольку кабинок вообще нет.

Фото: oporaua.org

Фото: facebook.com/zubko.gennadiy

Фото: facebook.com/zubko.gennadiy

Фото: facebook.com/zubko.gennadiy

Фото: facebook.com/zubko.gennadiy

Председатель Житомирской ТИК Оксана Плис объяснила, что исполнитель работ не успел изготовить и поставить их вовремя.

"Мы не могли долго найти исполнителя, нашли физлицо, она старалась сделать и ночью делала, но в некоторых местах им просто ночью не открывали двери и они не успели, поэтому сейчас выходим из положения, как можем. Мы по-разному выходим из ситуации: делаем так называемую имитацию кабинки, чтобы человек мог прийти и проголосовать. Постараемся установить их каким-то образом. Просто люди заболели коронавирусом, и никто не хотел этим заниматься, а тем более до 22 числа все учебные заведения не пускали никого, кто за три дня возьмется делать " , - отметила председатель ТИК.

Согласно Избирательному кодексу, помещение для голосования должно быть оборудовано достаточным количеством кабин для тайного голосования. Для малых избирательных участков количество таких кабин должно быть не менее двух, для средних - не менее четырех, для больших - не менее шести.

Напомним, сегодня с 8 утра началось голосование на местных выборах. На этот раз проходят одновременно и очередные, и первые выборы. Граждане выбирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, районных в городах советов и депутатов городских, сельских, поселковых советов в объединенных территориальных общинах (ОТО).



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