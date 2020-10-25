Глава ЦИК назвал местные выборы 2020 самыми сложными в истории Украины

Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко назвал местные выборы 2020 одними из самых сложных в истории Украины. Об этом он заявил на утреннем брифинге в воскресенье, передает Укринформ.

"В целом это одни из самых сложных выборов в истории Украины, потому что у нас сошлись несколько факторов. Это и избирательное законодательство, и реформа административно-территориального устройства состоялась, что привело к тому, что большая часть выборов - первые выборы", - сказал Диденко, добавив, что выборы проходят в условиях пандемии, а это также усложняет процесс.

По его словам, для наблюдения за местными выборами Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 312 официальных наблюдателей.

Председатель ЦИК добавил, что для проведения голосования образовано более 29 000 избирательных участков.

"У нас на сегодня происходит 1577 избирательных процессов местных выборов. Это общее количество местных советов, которые избираются. Из них 22 - областные советы, 119 районных, 370 городских", - сказал Диденко.

По его словам, общее количество мандатов - 3122, количество голов, которые будут избраны, - 1421.

Напомним, 25 октября в Украине проходят местные выборы.Граждане выбирают депутатов областных, районных, сельских советов, поселковых, сельских и городских голов, а также депутатов городских, сельских, поселковых советов в объединенных территориальных общинах (ОТО).