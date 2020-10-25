Кличко не пойдет голосовать на местных выборах (видео)

Кличко не пойдет голосовать на местных выборах (видео)

Сегодня, 25 октября, заболевший коронавирусом мэр Киева Виталий Кличко не пойдет голосовать на выборах столичного головы. Кличко рассказал, что работает дистанционно и контролирует работу городских служб.

Об этом KV стало известно из видеообращении Виталия Кличко в Facebook.

"Друзья! Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома, на самоизоляции. Вирус поразил буквально в последний день перед выборами. Работаю дистанционно и контролирую работу городских служб”, – сообщил Виталий Кличко

Он призвал украинцев, идя на избирательный участок, не забывать о правилах безопасности: надевать маску, брать антисептик, а также ручку. Также политик призвал соблюдать социальную дистанцию на участке. 

Фото: KV


Сергей Албул, КиевВласть

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