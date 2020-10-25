Кличко не пойдет голосовать на местных выборах (видео)

Сегодня, 25 октября, заболевший коронавирусом мэр Киева Виталий Кличко не пойдет голосовать на выборах столичного головы. Кличко рассказал, что работает дистанционно и контролирует работу городских служб.

Об этом KV стало известно из видеообращении Виталия Кличко в Facebook.

"Друзья! Сегодня впервые за много лет я не голосую на выборах. Лечусь дома, на самоизоляции. Вирус поразил буквально в последний день перед выборами. Работаю дистанционно и контролирую работу городских служб”, – сообщил Виталий Кличко.

Он призвал украинцев, идя на избирательный участок, не забывать о правилах безопасности: надевать маску, брать антисептик, а также ручку. Также политик призвал соблюдать социальную дистанцию на участке.