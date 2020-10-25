На Ивано-Франковщине члены УИК испортили большинство бюллетеней на двух участках

Бланки пришлось перепечатывать.

На Ивано-Франковщине члены УИК испортили большинство бюллетеней на двух участках
Фото: Опора

На Ивано-Франковщине на одном из участков выявили нехватку бюллетеней, на двух - часть бланков испортили члены УИК. Об этом в субботу, 24 октября. информирует гражданская сеть Опора.

В поселке Верховина председатель участковой избирательной комиссии Василиса Костюк рассказала, что наибольшее расхождение в бюллетенях по выборам главы общины - избирателей есть 1134, а бланков для голосования - 1101.

Зато бюллетеней по выборам в областной совет пришло на один больше, по выборам в районный совет - на два больше, а по выборам депутатов в поселковый совет - на шесть больше.

"Мы составили акты, но допечатывать бюллетени не будем, потому процент невелик", - сообщила председатель УИК.

В то же время в селе Криворивня территориальная избирательная комиссия приняла решение о перепечатке части бюллетеней.

На одном из избирательных участков на 1150 бюллетенях по выборам председателя Верховинского общества и 850 бюллетенях по выборам депутатов районного совета члены УИК поставили печать на линии разреза избирательного бюллетеня. То есть часть печати находится на контрольном талоне, а часть на самом бюллетене.

На участке в селе Красник похожая ситуация - члены УИК поставили печать на линию разрыва на 879 бюллетенях по выборам депутатов областного, районного, поселкового советов и поселкового головы. Их тоже перепечатали.

Напомним, что сегодня с 8 утра началось голосование на местных выборах. На этот раз проходят одновременно и очередные, и первые выборы. Граждане выбирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, районных в городах советов и депутатов городских, сельских, поселковых советов в объединенных территориальных общинах (ОТО).



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