На Харковщине не открылся один избирательный участок, еще два начали работать с опозданием

На эти два участка не доставили бюллетени для голосования за кандидатов в депутаты Изюмского горсовета.

В Харьковской области два избирательных участка не смогли открыться вовремя из-за отсутствия бюллетеней для голосования за кандидатов в депутаты Изюмского горсовета.

Работа началась с опозданием на 10 минут после того, как были получены бюллетени, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"Еще один избирательный участок в Дергачевском районе пока не работает. Для выяснения причин и обстоятельств происшествия на место направлена следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

Для обеспечения охраны общественного порядка на избирательных участках и в местах расположения территориальных избирательных комиссий привлечено около 6000 правоохранителей, около 1,2 тысячи работников задействованы на патрулирование.

Напомним, что сегодня с 8 утра началось голосование на местных выборах. На этот раз проходят одновременно и очередные, и первые выборы. Граждане выбирают городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, районных в городах советов и депутатов городских, сельских, поселковых советов в объединенных территориальных общинах (ОТО).

Полиция Харьковской и Николаевской области сообщила, что были открыты все избирательные участки.



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