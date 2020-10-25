За сутки оккупанты четыре раза открывали огонь на Донбассе

За 24 октября роSSийско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Стрелковое оружие применяли вблизи Каменки и дважды у Шум, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Кроме того, в районе Водяного противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. На провокационные враждебные выстрелы украинские военнослужащие оружие не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении.

С начала суток 25 октября по состоянию на 7 утра враждебные силы огневой активности не проявляли.

"Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия роSSийско-оккупационных войск", - отметили в штабе Операции Объединенных сил.

Напомним, что 23 октября оккупанты дважды открывали огонь. Недалеко от населенного пункта Шумы противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки – подствольный гранатомет и стрелковое оружие.