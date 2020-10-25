В Риме несколько сотен неофашистов устроили массовые беспорядки из-за усиления карантина

Пострадали несколько правоохранителей.

В Риме около 200 членов неофашистской группировки Forza Nuova устроили массовые беспорядки в центре города в знак протеста против усиления карантина.

Также они забросали правоохранителей петардами, пишет DW со ссылкой на итальянскую La Repubblica.

Молодчики с балаклавами на лицах поджигали мусорные урны и проявляли агрессию к правоохранителям.

В результате беспорядков были ранены двое полицейских, несколько десятков человек задержаны.

Фото: ilmessaggero.it

Сейчас в итальянской административной области Лацио, столицей которой является Рим, с полуночи до пятого утра действует комендантский час. За одну минуту до полуночи хулиганы собрались на площади и подожгли ракеты фейерверков. Таким образом они выражали протест "санитарной диктатуре".

Беспорядки с дымовыми шашками были зафиксированы и в других районах города.

Напомним, что Кабинет министров Италии в среду, 7 октября, принял решение продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса до 31 января. Кабинет министров утвердил указ о новых мерах по борьбе с распространением COVID-19. Они, в частности, позволяют губернаторам и другим государственным органам создавать "красные зоны", изолируя районы, где произошла вспышка болезни.

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