Помпео позвонил Лукашенко, подробности разговора неизвестны

Государственный секретарь США Майк Помпео в субботу, 24 октября, провел телефонный разговор с Александром Лукашенко.

Об этом сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал "Пул Первого".

Разговор состоялся по инициативе американской стороны, говорится в сообщении.

На данный момент подробностей не сообщают.

По информации белорусского телеканала ОНТ, Лукашенко заявил Помпео, что главным союзником Беларуси является РоSSия.

Самопровозглашенный президент Беларуси отметил поддержку со стороны Москвы в последние месяцы и подчеркнул, что РоSSия не вмешивается во внутренние дела республики. Обе страны готовы совместно реагировать на внешние угрозы, заявил Лукашенко.

Ранее сегодня посольство США в Минске в субботу, 24 октября, рекомендовало американцам покинуть Беларусь в связи с дальнейшими событиями в стране.

В посольстве не исключают эскалации противостояния, поскольку 25 октября заканчивается срок ультиматума, который лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила нелегитимному президенту Александру Лукашенко. В случае невыполнения требований оппозиция пообещала объявить общенациональную забастовку и блокировать дороги.

Массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко, а также против насилия силовиков.

Во время протестов погибли три человека, задержаны более 13 500 человек, силовики применяли к протестующим пытки. Белорусские правоохранители признали политзаключенными почти 100 человек. В середине сентября были задержаны или выдворены шесть из семи членов президиума Координационного совета. На свободе осталась только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Евросоюз в октябре ввел санкции против 50 белорусских должностных лиц (среди них - министр внутренних дел и его заместители, а также весь состав ЦИК) за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Лукашенко в этом списке нет.

Вашингтон ввел санкции в отношении белорусских чиновников после жестокого подавления демонстраций в Минске и по всей стране.

24 октября в Минске прошли новые акции протеста.