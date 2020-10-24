В Киеве провели акцию солидарности с белорусскими протестующими

В мероприятии принимали участие граждане Беларуси.

Фото: LB.ua

В Киеве в субботу, 24 октября, провели акцию солидарности с белорусскими протестующими. Об этом сообщил LB.ua.

Около полусотни белорусских активистов-оппозиционеров организовали марш по центру Киева в знак солидарности с согражданами в Беларуси.

Участники шествия прошли от Михайловской площади через "стеклянный" пешеходный мост до Майдана Незалежности. Они несли бело-красно-белые флаги и цветы.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко, а также против насилия силовиков.

Во время протестов погибли три человека, задержаны более 13 500 человек, силовики применяли к протестующим пытки. Белорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек. В середине сентября были задержаны или выдворены из страны шесть из семи членов президиума Координационного совета. На свободе осталась только нобелевская лауреат Светлана Алексиевич.

Евросоюз в октябре ввел санкции против 50 белорусских чиновников (в том числе министра внутренних дел и его заместителей, а также всего состава ЦИК) за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Лукашенко в этом списке нет.

24 октября посольство США в Минске порекомендовало американцам покинуть Беларусь. В дипломатическом ведомстве прогнозируют эскалацию противостояния в связи с истечением срока "народного ультиматума", который лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила Александру Лукашенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"
Дочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с ЗеленскимДочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с Зеленским
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
Кличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноябряКличко назвал нереальным требование МОЗ оборудовать кислородом кровати для ковидных больных до 1 ноября
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве зафиксировали манипуляции с избирательными протоколамиВ Киеве зафиксировали манипуляции с избирательными протоколами
США провели учения в Германии, отрабатывали сценарий войны, - СМИСША провели учения в Германии, отрабатывали сценарий войны, - СМИ
Кабмин работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и в Донецкой областиКабмин работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и в Донецкой области
Тимошенко предложила ежегодно открывать по станции метро в КиевеТимошенко предложила ежегодно открывать по станции метро в Киеве
"Письмо СБУ" к "Европейской солидарности" может быть вмешательством РоSSии в избирательный процесс, - ОПОРА"Письмо СБУ" к "Европейской солидарности" может быть вмешательством РоSSии в избирательный процесс, - ОПОРА
Netflix в Киеве снимает документальный фильм или сериал о протестах в Беларуси, - советник ТихановскойNetflix в Киеве снимает документальный фильм или сериал о протестах в Беларуси, - советник Тихановской
В Киеве попрощались с Николаем Микитенко, который поджег себя на МайданеВ Киеве попрощались с Николаем Микитенко, который поджег себя на Майдане
СБУ предупредила об антитеррористических учениях в КиевеСБУ предупредила об антитеррористических учениях в Киеве
В Киеве полиция открыла производство из-за антисемитских надписей у Офиса президентаВ Киеве полиция открыла производство из-за антисемитских надписей у Офиса президента
Дубинский: СБУ начала заниматься ларьками в Киеве, “это закончится крышеванием”Дубинский: СБУ начала заниматься ларьками в Киеве, “это закончится крышеванием”
Последние новости
Подгружаем последние новости