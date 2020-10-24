В Киеве провели акцию солидарности с белорусскими протестующими

Фото: LB.ua

В Киеве в субботу, 24 октября, провели акцию солидарности с белорусскими протестующими. Об этом сообщил LB.ua.

Около полусотни белорусских активистов-оппозиционеров организовали марш по центру Киева в знак солидарности с согражданами в Беларуси.

Участники шествия прошли от Михайловской площади через "стеклянный" пешеходный мост до Майдана Незалежности. Они несли бело-красно-белые флаги и цветы.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Массовые протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Демонстранты выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко, а также против насилия силовиков.

Во время протестов погибли три человека, задержаны более 13 500 человек, силовики применяли к протестующим пытки. Белорусские правозащитники признали политзаключенными почти 100 человек. В середине сентября были задержаны или выдворены из страны шесть из семи членов президиума Координационного совета. На свободе осталась только нобелевская лауреат Светлана Алексиевич.

Евросоюз в октябре ввел санкции против 50 белорусских чиновников (в том числе министра внутренних дел и его заместителей, а также всего состава ЦИК) за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. Лукашенко в этом списке нет.