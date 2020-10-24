В Киеве зафиксировали манипуляции с избирательными протоколами

В графах для заполнения напутаны не только названия партий, их порядковые номера, но и фамилии кандидатов.

В Киеве зафиксировали манипуляции с избирательными протоколами
Фото: facebook.com/UACEC

Меньше, чем за сутки до начала голосования в Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской организации "Европейской Солидарности".

"Еще не успел начаться процесс голосования на местных выборах, как в Киеве зафиксированы манипуляции с оформлением итоговых протоколов. Выявить это удалось менее, чем за сутки до начала голосования, когда Территориальная избирательная комиссия была готова развезти бланки протоколов в участковые комиссии", - говорится в срочном заявлении Киевской организации "ЕС".

Отмечается, что в графах для заполнения были напутаны не только названия партий, их порядковые номера, но и фамилии кандидатов.

В "ЕС" считают, что эта манипуляция могла стать поводом для срыва всего избирательного процесса в столице.

«Европейская Солидарность» возлагает всю ответственность за совершенные действия на власть, которая действует в интересах партии «Слуга народа», и которая делегировала своих представителей в руководство Территориальной избирательной комиссии в Киеве. Призываем ТИК в Киеве в срочном порядке исправить все ошибки в протоколах и не срывать избирательный процесс в столице", - говорится в заявлении.

Ранее в полиции Донецкой области сообщили, что в Мариуполь прислали 200 тысяч недействительных бюллетеней.

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