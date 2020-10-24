НАГС открыло вакансию на должность главы Таможенной службы, на подачу документов дали три дня

Информация принимается с 24 октября до 18:00 26 октября включительно.

НАГС открыло вакансию на должность главы Таможенной службы, на подачу документов дали три дня
Фото: business.ua

Национальное агентство по вопросам государственной службы открыло вакансию на должность главы Таможенной службы.

На подачу документов претенденты имеют три дня.

"Информация принимается с 24 октября до 18 часов 00 минут 26 октября 2020 года включительно", - говорится в объявлении.

Руководителем Таможенной службы имеет шанс стать человек с высшим образованием не ниже магистра, с общим стажем работы не менее семи лет. Опыт работы на должностях государственной службы категории «А» или «Б» или на должностях не ниже руководителя структурных подразделений в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях в сфере таможенного дела и бюджетной сфере должен быть не менее трех лет.

Претендент должен свободно владеть государственным, а также иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы (английским и / или французским).

Должностной оклад - 29 400 гривен с рядом надбавок, доплат и премий.

Вчера, 23 октября, министр финансов Сергей Марченко заявил, что новый полноправный руководитель Государственной таможенной службы будет объявлен в ближайшие дни по результатам конкурса. Отбор на должность руководителя ГТС "с полноценным функционалом" Марченко назвал "прозрачным и оперативным".

22 октября Кабинет министров освободил от должности и. о. председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на его место экс-заместителя Нефедова Евгения Ентиса. В пятницу были освобождены также руководители Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен, а также Координационно-мониторинговой таможни.

Напомним, в апреле Кабмин освободил Нефедова с должности председателя Государственной таможенной службы и назначил временно исполняющим обязанности Игоря Муратова.

19 августа Кабмин сменил временного главу Таможенной службы и назначил и.о. председателя ГТС Павловского.

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