НАГС открыло вакансию на должность главы Таможенной службы, на подачу документов дали три дня

Национальное агентство по вопросам государственной службы открыло вакансию на должность главы Таможенной службы.

На подачу документов претенденты имеют три дня.

"Информация принимается с 24 октября до 18 часов 00 минут 26 октября 2020 года включительно", - говорится в объявлении.

Руководителем Таможенной службы имеет шанс стать человек с высшим образованием не ниже магистра, с общим стажем работы не менее семи лет. Опыт работы на должностях государственной службы категории «А» или «Б» или на должностях не ниже руководителя структурных подразделений в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях в сфере таможенного дела и бюджетной сфере должен быть не менее трех лет.

Претендент должен свободно владеть государственным, а также иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы (английским и / или французским).

Должностной оклад - 29 400 гривен с рядом надбавок, доплат и премий.

Вчера, 23 октября, министр финансов Сергей Марченко заявил, что новый полноправный руководитель Государственной таможенной службы будет объявлен в ближайшие дни по результатам конкурса. Отбор на должность руководителя ГТС "с полноценным функционалом" Марченко назвал "прозрачным и оперативным".

22 октября Кабинет министров освободил от должности и. о. председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на его место экс-заместителя Нефедова Евгения Ентиса. В пятницу были освобождены также руководители Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен, а также Координационно-мониторинговой таможни.

Напомним, в апреле Кабмин освободил Нефедова с должности председателя Государственной таможенной службы и назначил временно исполняющим обязанности Игоря Муратова.

19 августа Кабмин сменил временного главу Таможенной службы и назначил и.о. председателя ГТС Павловского.