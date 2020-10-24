На Херсонщине обнаружили схему подкупа избирателей через изменение адресов проживания

По указанию организаторов, избиратели вообще не должны были приходить на участки.

На Херсонщине обнаружили схему подкупа избирателей через изменение адресов проживания
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Служба безопасности Украины разоблачила на Херсонщине факт массового подкупа граждан для искусственного изменения адреса проживания накануне местных выборов. Об этом сообщает сайт ведомства в субботу, 24 октября.

Оперативники спецслужбы установили, что местная жительница действует в интересах одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины, которая находится в курортной зоне.

После того, как в Государственном реестре избирателей появлялась информация об изменении адреса, обещанное вознаграждение переводили гражданам на банковские карточки. Правоохранители задокументировали, что по этой схеме успели сменить адреса более 200 человек.

По указанию организаторов, избиратели вообще не должны были приходить на участки. Члены комиссии сами планировали бросить эти бюллетени в урну и искусственно увеличить количество голосов за необходимого кандидата.

Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.160 (подкуп избирателя) и ч.1 ст.158 (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов) Уголовного кодекса Украины.

Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Напомним, в Борисполе задержали 27-летнего мужчину, который организовал сеть подкупа избирателей за 500 гривен. Накануне СБУ сообщила, что на Закарпатье разоблачили схему подкупа избирателей по 1000 гривен за голос.

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