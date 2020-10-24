В Борисполе разоблачили сеть подкупа избирателей за 500 гривен

Задержан 27-летний мужчина.

В Борисполе разоблачили сеть подкупа избирателей за 500 гривен
Фото: npu.gov.ua

Полиция задержала 27-летнего мужчину, который организовал сеть подкупа избирателей в Борисполе. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

"Мужчина привлек к своей преступной деятельности других лиц. Они ему помогали в получении личных данных местных жителей, которые за денежное вознаграждение в день выборов пообещали проголосовать за определенного кандидата. Один голос «стоил» 500 грн", - говорится в сообщении.

Во время обыска в доме и автомобиле мужчины обнаружили и изъяли деньги, заметки, блокноты с фамилиями лиц, которые должны были проголосовать в пользу одного из кандидатов, листовки политической партии, инструкции для голосования и другие вещественные доказательства.

Фото: Национальная полиция
Уголовное производство открыли по ч.4 ст.160 (Подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершенном преступлении. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

Напомним, на Закарпатье СБУ разоблачила схему подкупа избирателей за тысячу гривен в пользу одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины.

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