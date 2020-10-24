В Борисполе разоблачили сеть подкупа избирателей за 500 гривен
Задержан 27-летний мужчина.
Полиция задержала 27-летнего мужчину, который организовал сеть подкупа избирателей в Борисполе. Об этом сообщили в полиции Киевской области.
"Мужчина привлек к своей преступной деятельности других лиц. Они ему помогали в получении личных данных местных жителей, которые за денежное вознаграждение в день выборов пообещали проголосовать за определенного кандидата. Один голос «стоил» 500 грн", - говорится в сообщении.
Во время обыска в доме и автомобиле мужчины обнаружили и изъяли деньги, заметки, блокноты с фамилиями лиц, которые должны были проголосовать в пользу одного из кандидатов, листовки политической партии, инструкции для голосования и другие вещественные доказательства.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.
Сейчас решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершенном преступлении. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.
Напомним, на Закарпатье СБУ разоблачила схему подкупа избирателей за тысячу гривен в пользу одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины.