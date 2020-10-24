В Ровно подожгли Mercedes кандидата в депутаты облсовета

44-летний мужчина возглавляет коммунальное предприятие.

В Ровно подожгли Mercedes кандидата в депутаты облсовета
Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровно подожгли автомобиль, принадлежащий кандидату в депутаты областного совета. Об этом сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел около 4 утра в субботу, 24 октября, на улице Клима Савура.

"Транспортное средство «Mercedes-Benz CLS 350» принадлежит 44-летнему жителю - директору коммунального предприятия и кандидату в депутаты областного совета. Автомобиль был припаркован во дворе многоэтажки по месту жительства владельца", - говорится в сообщении.

Огонь уничтожил бампер и моторный отсек автомобиля.

С места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов.

Уголовное дело открыли по ч.2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в Ровно полсотни киевлян разносили газеты с черным пиаром против кандидата в мэры.

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