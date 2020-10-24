В Ровно подожгли Mercedes кандидата в депутаты облсовета
44-летний мужчина возглавляет коммунальное предприятие.
В Ровно подожгли автомобиль, принадлежащий кандидату в депутаты областного совета. Об этом сообщили в областной полиции.
Инцидент произошел около 4 утра в субботу, 24 октября, на улице Клима Савура.
"Транспортное средство «Mercedes-Benz CLS 350» принадлежит 44-летнему жителю - директору коммунального предприятия и кандидату в депутаты областного совета. Автомобиль был припаркован во дворе многоэтажки по месту жительства владельца", - говорится в сообщении.
Огонь уничтожил бампер и моторный отсек автомобиля.
С места происшествия криминалисты изъяли пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов.
Уголовное дело открыли по ч.2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в Ровно полсотни киевлян разносили газеты с черным пиаром против кандидата в мэры.