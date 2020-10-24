Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что обнаружил в своем авто устройство слежения. Об этом он написал на странице в фейсбук в субботу, 24 октября.

"Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колеса, под задним правым колесом обнаружил небольшой сверток", - написал Арахамия.

Депутат вызвал полицию, на место приехала бригада взрывотехников.

По предварительным данным, это устройство слежения, отметил Арахамия.

Напомним, в августе журналист программы "Схемы" Михаил Ткач заявил, что обнаружил в своей квартире признаки прослушивающего устройства - отверстие в потолке длиной 60 см. Полиция "прослушки" в квартире журналиста не обнаружила, но открыла дело о нарушении частной жизни.