Арахамия сообщил, что обнаружил в своем авто устройство слежения

На место прибыли взрывотехники.

Арахамия сообщил, что обнаружил в своем авто устройство слежения
Давид Арахамія
Фото: Анна Стешенко

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что обнаружил в своем авто устройство слежения. Об этом он написал на странице в фейсбук в субботу, 24 октября.

"Сегодня в 13:25 приехал на работу, сработал датчик давления шин, вышел из машины и осмотрел колеса, под задним правым колесом обнаружил небольшой сверток", - написал Арахамия.

Депутат вызвал полицию, на место приехала бригада взрывотехников.

По предварительным данным, это устройство слежения, отметил Арахамия.

Напомним, в августе журналист программы "Схемы" Михаил Ткач заявил, что обнаружил в своей квартире признаки прослушивающего устройства - отверстие в потолке длиной 60 см. Полиция "прослушки" в квартире журналиста не обнаружила, но открыла дело о нарушении частной жизни.

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