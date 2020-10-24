Военным медикам назначили ежемесячные премии вместо 300% надбавки

Они не получали назначенных правительством доплат из-за "пробелов в нормативной базе".

Министерство обороны назначило ежемесячные премии военным врачам, которые лечат больных с COVID-19. Доплаты начислят за период со 2 июня 2020 года.

Об этом говорится в указе министра обороны Андрея Тарана, передает пресс-служба ведомства.

В Минобороны отмечают, что из-за пробелов в нормативной базе военным медикам не была предусмотрена дополнительная доплата в размере до 300% от заработной платы, которую они должны были получить в рамках постановления правительства.

"Принято решение выплачивать военным медикам денежные премии, согласно Дисциплинарного устава ВСУ, в том числе из фонда Министра обороны Украины. Данные выплаты будут начисляться за период со 2 июня 2020 года. То есть, все наши бойцы в белых халатах, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией, получат премии еще с июня этого года", - сообщил Таран.

Премии будут выплачиваться в период действия карантинных мер.

Основанием для премии является справка медучреждения с информацией о фактическом лечении больных с COVID-19 и отнесении лица к соответствующей категории.

Отмечено, что выплачивать премии начнут в ноябре.

Напомним, в Вооруженных силах Украины коронавирусом сейчас болеют 1 317 человек, 14 служащих ВСУ умерли. Ежесуточно выявляют 90-130 новых случаев.

17 марта Верховная Рада приняла закон, который обязывает Кабмин ввести дополнительные доплаты медицинским и другим работникам, участвующим в борьбе с эпидемией коронавируса, в размере до 200% от заработной платы.

15 июля Кабинет министров выделил 7,4 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 на повышение зарплат медицинским и другим работникам с 1 сентября. В Минздраве обещали начать выплаты с конца сентября.