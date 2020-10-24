Военным медикам назначили ежемесячные премии вместо 300% надбавки

Они не получали назначенных правительством доплат из-за "пробелов в нормативной базе".

Военным медикам назначили ежемесячные премии вместо 300% надбавки
Фото: kyivcity.gov.ua

Министерство обороны назначило ежемесячные премии военным врачам, которые лечат больных с COVID-19. Доплаты начислят за период со 2 июня 2020 года.

Об этом говорится в указе министра обороны Андрея Тарана, передает пресс-служба ведомства.

В Минобороны отмечают, что из-за пробелов в нормативной базе военным медикам не была предусмотрена дополнительная доплата в размере до 300% от заработной платы, которую они должны были получить в рамках постановления правительства.

"Принято решение выплачивать военным медикам денежные премии, согласно Дисциплинарного устава ВСУ, в том числе из фонда Министра обороны Украины. Данные выплаты будут начисляться за период со 2 июня 2020 года. То есть, все наши бойцы в белых халатах, которые находятся на передовой борьбы с эпидемией, получат премии еще с июня этого года", - сообщил Таран.

Премии будут выплачиваться в период действия карантинных мер.

Основанием для премии является справка медучреждения с информацией о фактическом лечении больных с COVID-19 и отнесении лица к соответствующей категории.

Отмечено, что выплачивать премии начнут в ноябре.

Напомним, в Вооруженных силах Украины коронавирусом сейчас болеют 1 317 человек, 14 служащих ВСУ умерли. Ежесуточно выявляют 90-130 новых случаев.

17 марта Верховная Рада приняла закон, который обязывает Кабмин ввести дополнительные доплаты медицинским и другим работникам, участвующим в борьбе с эпидемией коронавируса, в размере до 200% от заработной платы.

15 июля Кабинет министров выделил 7,4 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 на повышение зарплат медицинским и другим работникам с 1 сентября. В Минздраве обещали начать выплаты с конца сентября.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"
Дочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с ЗеленскимДочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с Зеленским
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
На Одесщине напали на журналиста во время съемки материала о выборахНа Одесщине напали на журналиста во время съемки материала о выборах
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
Блок рекламы


Похожие новости
ЦИК признала "киборга" Шараскина нардепом вместо ВакарчукаЦИК признала "киборга" Шараскина нардепом вместо Вакарчука
В Киргизстане назначили нового премьер-министра на фоне массовых протестовВ Киргизстане назначили нового премьер-министра на фоне массовых протестов
Нардепом от "Голоса" вместо Вакарчука станет ветеран-доброволец ШараскинНардепом от "Голоса" вместо Вакарчука станет ветеран-доброволец Шараскин
Ермак: Решение о новом члене ТКГ вместо Фокина будет принимать КравчукЕрмак: Решение о новом члене ТКГ вместо Фокина будет принимать Кравчук
Кабмин установил 100 тыс. гривен премии за лучший эскиз большого Государственного ГербаКабмин установил 100 тыс. гривен премии за лучший эскиз большого Государственного Герба
В Сенате подтвердили, что республиканцы планируют утвердить судью Верховного суда вместо Гинзбург к выборамВ Сенате подтвердили, что республиканцы планируют утвердить судью Верховного суда вместо Гинзбург к выборам
Балуха готовят к выводу из медикаментозного сна, - ГеращенкоБалуха готовят к выводу из медикаментозного сна, - Геращенко
Минобороны: приказ о премии за соблюдение режима тишины в зоне ООС должен дополнительно мотивировать бойцовМинобороны: приказ о премии за соблюдение режима тишины в зоне ООС должен дополнительно мотивировать бойцов
Балуха ввели в состояние медикаментозной комы, - СущенкоБалуха ввели в состояние медикаментозной комы, - Сущенко
Вадима Титушко назначили вице-президентом Федерации смешанных единоборств Киевщины, но сразу уволилиВадима Титушко назначили вице-президентом Федерации смешанных единоборств Киевщины, но сразу уволили
Последние новости
Подгружаем последние новости