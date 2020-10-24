В Вооруженных силах за сутки обнаружили еще 131 больного коронавирусом

С начала вспышки умерли 14 военных.

В Вооруженных силах за сутки обнаружили еще 131 больного коронавирусом
Фото: https://www.facebook.com/pg/Ukrmilitarymedic

В Вооруженных силах Украины на протяжении 23 октября коронавирус подтвердили у 131 человека, 19 госпитализированы.

Командование медицинских сил ВСУ информирует, что состояние их здоровья удовлетворительное.

По состоянию на утро 24 октября, в украинской армии ковидом -19 болеют 1 317 человек. Выздоровели - 3 608 человек, умерли - 14.

На самоизоляции сейчас находятся 357 военных.

Напомним, в Украине на протяжении 23 октября коронавирус обнаружили у 7 014 человек, выздоровели 2 177 человек, умерли 125 пациентов. Более 450 новых случаев обнаружили в Киеве, Харьковской, Житомирской, Львовской, Хмельницкой областях.

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