США провели учения в Германии, отрабатывали сценарий войны, - СМИ

Военные проверяли способность штаба мобилизовать союзников по НАТО.

США провели учения в Германии, отрабатывали сценарий войны, - СМИ
Фото: americanspecialops.com

Европейское командование вооруженных сил США провело секретные учения, в ходе которых проверяли способность штаба в Штутгарте (Германия) мобилизовать силы союзников по НАТО в случае войны. Об этом сообщило издание Stars and Stripes, ссылаясь на американских военных.

Командно-штабные учения Austere Challenge 2021 (Суровый вызов 2021) проходили с 19 по 23 октября. В них задействовали около 4400 военнослужащих из частей вооруженных сил США и НАТО.

"Они [учения] имеют широкую направленность. Было бы справедливо сказать, что мы работаем над множеством проблем", - сказал директор по учениям Европейского командования генерал-майор Джон Бойд.

В командовании отметили, что во время маневров отрабатывали объединение наземных, морских, воздушных, кибер и космических ресурсов союзников в случае конфликта.

"Учения проходят в период повсеместной обеспокоенности военных в связи с угрозой со стороны РоSSии", - отметило издание.

Европейское командование проводит учения Austere Challenge с 1990-х годов, но после окончания холодной войны они стали менее интенсивными из-за исчезновения перспективы конфликта в Европе. За последние пять лет учения Austere Challenge стали более масштабными.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует создать в Германии космический центр, который будет сдерживать угрозу из РоSSии и Китая.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"
Дочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с ЗеленскимДочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с Зеленским
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
На Одесщине напали на журналиста во время съемки материала о выборахНа Одесщине напали на журналиста во время съемки материала о выборах
Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейцаДело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко: все службы отрабатывали действия для обеспечения честных и безопасных выборовКличко: все службы отрабатывали действия для обеспечения честных и безопасных выборов
Степанов в Раде назвал наихудший сценарий развития эпидемии коронавируса в УкраинеСтепанов в Раде назвал наихудший сценарий развития эпидемии коронавируса в Украине
Посол Германии спрогнозировала, когда полноценно восстановится безвиз для УкраиныПосол Германии спрогнозировала, когда полноценно восстановится безвиз для Украины
СБУ предупредила об антитеррористических учениях в КиевеСБУ предупредила об антитеррористических учениях в Киеве
Германия провела учения на случай ядерной войныГермания провела учения на случай ядерной войны
В Офисе президента видят три варианта получения вакцины от коронавирусаВ Офисе президента видят три варианта получения вакцины от коронавируса
В Киеве провели акцию в поддержку узников Кремля В Киеве провели акцию в поддержку узников Кремля
В Киеве провели акцию в поддержку узников КремляВ Киеве провели акцию в поддержку узников Кремля
ВМС Украины провели тренировку на британском эсминце "Dragon"ВМС Украины провели тренировку на британском эсминце "Dragon"
В КНДР провели военный парад и показали баллистическую ракету, способную долететь до СШАВ КНДР провели военный парад и показали баллистическую ракету, способную долететь до США
Последние новости
Подгружаем последние новости