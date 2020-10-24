США провели учения в Германии, отрабатывали сценарий войны, - СМИ

Европейское командование вооруженных сил США провело секретные учения, в ходе которых проверяли способность штаба в Штутгарте (Германия) мобилизовать силы союзников по НАТО в случае войны. Об этом сообщило издание Stars and Stripes, ссылаясь на американских военных.

Командно-штабные учения Austere Challenge 2021 (Суровый вызов 2021) проходили с 19 по 23 октября. В них задействовали около 4400 военнослужащих из частей вооруженных сил США и НАТО.

"Они [учения] имеют широкую направленность. Было бы справедливо сказать, что мы работаем над множеством проблем", - сказал директор по учениям Европейского командования генерал-майор Джон Бойд.

В командовании отметили, что во время маневров отрабатывали объединение наземных, морских, воздушных, кибер и космических ресурсов союзников в случае конфликта.

"Учения проходят в период повсеместной обеспокоенности военных в связи с угрозой со стороны РоSSии", - отметило издание.

Европейское командование проводит учения Austere Challenge с 1990-х годов, но после окончания холодной войны они стали менее интенсивными из-за исчезновения перспективы конфликта в Европе. За последние пять лет учения Austere Challenge стали более масштабными.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует создать в Германии космический центр, который будет сдерживать угрозу из РоSSии и Китая.