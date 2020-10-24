В Ровно полсотни киевлян раздавали газеты с черным пиаром против кандидата в мэры

В Ровно полицейские выявили более полусотни киевлян, распространявших листовки компрометирующего характера о кандидате в мэры. Об этом сообщает сайт МВД .

"Около трех часов в ночь на 24 октября в Ровно экипаж патрульной полиции на улице Соломии Крушельницкой обнаружил трех мужчин, которые распространяли газеты с информацией компрометирующего характера в отношении одного из кандидатов в мэры Ровно. Ими оказались жители столицы", - говорится в сообщении.

Информацию о пребывании в Ровно молодчиков из Киева передали всем экипажам патрульной полиции.

В результате в полицию пригласили 56 человек. Они прибыли из столицы пятью микроавтобусами.

У 42 из них обнаружили агитационные материалы с признаками черного пиара. На них составили административные протоколы по ч. 2 ст. 212-13 (изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираже, информации о лицах, ответственных за выпуск) КУоАП.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Всего у правонарушителей изъяли около 10 тысяч экземпляров газет.

Напомним, в период кампании перед местными выборами полиция открыла более 600 уголовных дел. Чаще всего жаловались на нарушение порядка ведения агитации.