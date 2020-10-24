Полиция открыла более 600 уголовных дел, связанных с выборами

Чаще всего жаловались на нарушение порядка ведения агитации.

Полиция открыла более 600 уголовных дел, связанных с выборами
Фото: facebook/Artem Shevchenko

Полиция открыла 622 уголовных производства, связанных с выборами. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Всего в период избирательной кампании, с 5 сентября до 24 октября, поступило 7 877 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

2 741 обращение касалось нарушений порядка ведения агитации, 1 034 - нарушений изготовления или распространения агитационных материалов, 725 - нарушений порядка размещения агитматериалов, 530 - нарушений ограничений ведения агитации, 471 - порчи агитационных материалов.

430 заявлений и сообщений в полицию были о подкупе избирателей, 229 - о нарушениях порядка ведения реестров избирателей.

Также органами полиции составлено 1 676 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Из 622 уголовных производств 310 открыто по фактам нарушения избирательного законодательства, 312 - связанных с избирательным процессом.

Напомним, местные выборы пройдут в Украине завтра, 25 октября.

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