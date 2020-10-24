Кипрская церковь де-факто признала ПЦУ

Митрополита Епифания во время богослужения помянул архиепископ Хризостом.

Предстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом II во время божественной литургии помянул предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания. Об этом пишет сайт Nyxthimeron.

Отмечено, что Хризостом II, главенствуя на богослужении 24 октября в монастыре Хрисороятисса, при рукоположении нового епископа Арсиноаса Паграти, вспомнил митрополита Киевского и всея Украины Епифания, фактически признав новую церковь.

"Это чрезвычайное и историческое событие, которое имеет большое значение", - указано в сообщении.

Кипрская церковь стала третьей, которая признала ПЦУ, после Элладской и Александрийской.

Напомним, в марте Кипрская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ. Имя Епифания помянули в стамбульском соборе Святого Георгия во время божественной литургии во главе с Вселенским патриархом Варфоломеем. Ему сослужил предстоятель Кипрской православной церкви Хризостом II.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года, ее предстоятелем был избран митрополит Епифаний. Томос, который подтверждает автокефалию, был вручен Епифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года. ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Кроме Вселенского патриархата, ее признали также Александрийская церковь и Элладская церковь.

Следующими Православную церковь Украины могут признать Румыния, Болгария и Грузия.