В Кабмине назвали условие проведения местных выборов на Донбассе

На Донбассе выборы пройдут, как только по вопросам безопасности будет понятно, что там может пройти волеизъявление.

В Кабмине назвали условие проведения местных выборов на Донбассе
Фото: Макс Левин

Местные выборы на оккупированных и прифронтовых территориях Донбасса состоятся после обеспечения условий безопасности.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает "РБК-Украина".

"Как только по вопросам безопасности будет понятно, что там (на Донбассе - ред.) можно проводить выборы, то они там будут проведены и будут выбраны мэры", - сказал Резников.

Напомним, Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиационного загрязнения. Украина уже обратилась в Международное агентство по атомной энергии о проведении мониторинговой миссии.

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