На Закарпатье СБУ разоблачила схему подкупа избирателей

Стоимость каждого "голоса" составляла 1000 гривень.

Фото: https://www.facebook.com/

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Закарпатской области.

"По предварительной версии следствия, группа лиц, среди которых ранее судимые за тяжкие преступления, организовали подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов. Для подтверждения они требовали у граждан копии паспортов. Стоимость каждого «голоса» составляла 1000 гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали трех подозреваемых, когда те получали часть средств - 17 тысяч гривень. За такую сумму они гарантировали кандидату обеспечение соответствующего количества голосов на местных выборах.

Фото: https://www.facebook.com/

Фото: https://www.facebook.com/

Открыто уголовное производство по ст.160 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет.

Решается вопрос о задержании причастных. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, 22 октября СБУ поймала депутата Сумского областного совета на вымогательстве денег для предвыборной кампании. Депутат, по версии следствия, требовал у руководителя коммунального предприятия 4000 долларов США за якобы ранее оказанное содействие в решении служебного вопроса.

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