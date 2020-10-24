На Закарпатье СБУ разоблачила схему подкупа избирателей

Фото: https://www.facebook.com/

В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины.

Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Закарпатской области.

"По предварительной версии следствия, группа лиц, среди которых ранее судимые за тяжкие преступления, организовали подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов. Для подтверждения они требовали у граждан копии паспортов. Стоимость каждого «голоса» составляла 1000 гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали трех подозреваемых, когда те получали часть средств - 17 тысяч гривень. За такую сумму они гарантировали кандидату обеспечение соответствующего количества голосов на местных выборах.

Фото: https://www.facebook.com/

Фото: https://www.facebook.com/

Открыто уголовное производство по ст.160 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет.

Решается вопрос о задержании причастных. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.