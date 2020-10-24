На Закарпатье СБУ разоблачила схему подкупа избирателей
Стоимость каждого "голоса" составляла 1000 гривень.
В Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост главы объединенной территориальной общины.
Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Закарпатской области.
"По предварительной версии следствия, группа лиц, среди которых ранее судимые за тяжкие преступления, организовали подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов. Для подтверждения они требовали у граждан копии паспортов. Стоимость каждого «голоса» составляла 1000 гривень", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители задержали трех подозреваемых, когда те получали часть средств - 17 тысяч гривень. За такую сумму они гарантировали кандидату обеспечение соответствующего количества голосов на местных выборах.
Открыто уголовное производство по ст.160 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет.
Решается вопрос о задержании причастных. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним, 22 октября СБУ поймала депутата Сумского областного совета на вымогательстве денег для предвыборной кампании. Депутат, по версии следствия, требовал у руководителя коммунального предприятия 4000 долларов США за якобы ранее оказанное содействие в решении служебного вопроса.