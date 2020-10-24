Результаты аудита "Нафтогаза" должен рассмотреть СНБО - Юрий Витренко

Он также выразил удивление по поводу того, что до сих пор нет реакции Кабинета министров.

Бывший топ-менеджер НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что результаты государственного аудита компании должны рассмотреть на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО).

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, прочитав выводы аудиторов, он не нашел достаточных оснований отрицать, что эта проверка была объективной, неангажированной, и выводы о нарушениях были обоснованными.

"Из документа видно, что государственные аудиторы учли много замечаний со стороны Нафтогаза. Это показывает большую лояльность к Нафтогазу, поскольку государственные проверяющие зачастую не очень любят учитывать замечания компаний к своим актам проверок", - говорится в сообщении.

Он также выразил удивление по поводу того, что до сих пор нет реакции Кабинета министров.

"Было бы логично, если бы эти результаты проверки были рассмотрены на Совете национальной безопасности и обороны, который и принял решение о ее проведении", - отметил Витренко.