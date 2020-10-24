Дело Маркива: на суде выступили защитники нацгвардейца

Защитник Маркива отметил, что при рассмотрении дела в первой инстанции сторона обвинения не дала ему шанса на защиту.

Сегодня, 23 октября, состоялось четвертое апелляционное заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива, которого суд итальянского города Павия признал причастным к гибели журналиста Андреа Роккелли в захваченном роSSийскими оккупантами Славянске.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба МВД .

Отмечается, что сегодня на суде выступали защитники Маркива в апелляционном процессе по уголовному делу и защитник интересов государства Украина в апелляционном процессе по гражданскому делу.

Сторона защиты, как отмечают в МВД , представила "неопровержимые доказательства его невиновности".

Защитник Маркива Раффаэле Делла Валле подчеркнул, что Виталий вошел в зал суда уже виновным, сторона обвинения не дала ему шанса на защиту.

"В Италии в военных преступлениях обвиняют не только гвардейца, но и всю украинскую демократическую нацию за то, что они защищают свою территорию", - отметил защитник.

Напомним, сегодня, 23 октября, в Италии прошло четвертое заседание по делу украинского гвардеи?ца Виталия Маркива. Свою позицию и доказательства на рассмотрение суда представляет сторона защиты.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время Kyiv security forum заявил, что дело нацгвардейца Виталия Маркива - это гибридная война.