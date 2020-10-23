Александра Корниенко, переболевшего коронавирусом, выписали из больницы

Он находился в больнице 16 дней.

Александра Корниенко, переболевшего коронавирусом, выписали из больницы
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

Лидера партии "Слуга народа", первого заместителя главы одноименной фракции Александра Корниенко выписали из больницы, где он лечился от коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Во вторник, 20 октября, меня выписали из больницы, где я находился 16 дней, переведя на домашней больничный", - сообщил он.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины сегодня обновило список стран "красной" и "зеленой" зон.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с ЗеленскимДочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с Зеленским
Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
На Одесщине напали на журналиста во время съемки материала о выборахНа Одесщине напали на журналиста во время съемки материала о выборах
Качура: руководителем организации «Украинского выбора» Медведчука я мог стать без моего ведомаКачура: руководителем организации «Украинского выбора» Медведчука я мог стать без моего ведома
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко посетил только что отремонтированную больницу для больных коронавирусомКличко посетил только что отремонтированную больницу для больных коронавирусом
Балуха выписали из больницыБалуха выписали из больницы
Владимир Литвин заболел коронавирусомВладимир Литвин заболел коронавирусом
Степанов: в больницах находится почти 23 тысячи больных коронавирусомСтепанов: в больницах находится почти 23 тысячи больных коронавирусом
Порошенко призвал задействовать Феофанию и ведомственные больницы для приема больных коронавирусомПорошенко призвал задействовать Феофанию и ведомственные больницы для приема больных коронавирусом
Правительство выделило 571 миллион гривен субвенции для обеспечения кислородом больных коронавирусомПравительство выделило 571 миллион гривен субвенции для обеспечения кислородом больных коронавирусом
Порошенко анонсировал продолжение масштабной борьбы с коронавирусом после выборовПорошенко анонсировал продолжение масштабной борьбы с коронавирусом после выборов
Больного коронавирусом Порошенко выписали из больницы, его состояние улучшилосьБольного коронавирусом Порошенко выписали из больницы, его состояние улучшилось
Глава Одесской ОГА заболел коронавирусомГлава Одесской ОГА заболел коронавирусом
Министр внутренних дел Молдовы второй раз заразился коронавирусомМинистр внутренних дел Молдовы второй раз заразился коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости