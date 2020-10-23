Александра Корниенко, переболевшего коронавирусом, выписали из больницы

Он находился в больнице 16 дней.

Лидера партии "Слуга народа", первого заместителя главы одноименной фракции Александра Корниенко выписали из больницы, где он лечился от коронавируса.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Во вторник, 20 октября, меня выписали из больницы, где я находился 16 дней, переведя на домашней больничный", - сообщил он.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины сегодня обновило список стран "красной" и "зеленой" зон.