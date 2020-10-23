Порошенко: опрос можно проводить в любой день

25-го октября, по словам экс-президента, запрещает Конституция.

Порошенко: опрос можно проводить в любой день
Петр Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

100 миллионов гривень, в которые, по подсчетам Гражданской сети «ОПОРА», обойдется президентский опрос в день выборов, можно было бы потратить более эффективно. Об этом во время марафона в эфире телеканалов «Прямой», «Эспресо» и «5 канал» заявил экс-президент, лидер «Европейской Солидарности» Петр Порошенко.

«Кислородный концентратор за рубежом стоит полторы тысячи долларов, здесь он стоит уже 100 тысяч. Даже если это будет 100 тысяч, то это будет 1000 кислородных концентраторов, тысячи больных пациентов одновременно будут спасены», - отметил Петр Порошенко.

«Это миллионы и миллионы масок, десятки миллионов тестов. Это оборудование, КТ. Вы знаете, что у нас на сегодняшний день более 27 аппаратов, закупленных ранее, стоят и не введены в эксплуатацию?» - убежден пятый Президент.

«Я же не против спрашивать у народа. Проинформируйте, за чей счет банкет, кто платит? Убедитесь, что там нет коррупции - и в любой из 365 дней опрашивайте - 1, 8, 15 ноября. Один день Конституция вам запрещает это делать - 25 октября. Запрещено», - отмечает пятый Президент.

«Это не опрос, это запрещенная агитация и фальсификация выборов, которая отбрасывает нас от Европы, разрушает демократические стандарты, разрушает все, что было создано нами, и возвращает нас обратно в сферу влияния РоSSии», - предостерегает Петр Порошенко.

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