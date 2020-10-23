Катастрофа Ан-26 под Чугуевом: начальника университета отстранили

Туринский отстранен до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета.

Генерал-майор Александр Туринский отстранен от исполнения обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба до установления причин катастрофы АН-26.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Отмечается, что Туринский отстранен до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета, в результате которого погибли 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь офицеров.

"Убежден, что виновные в этой трагедии должны быть названы и наказаны украинским судом. Так не должно быть, чтобы виновные в гибели наших курсантов и офицеров избежали ответственности и справедливого наказания за свои поступки или бездействие", - написал Кучер.

Напомним, 6 октября в Харькове попрощались с жертвами авиакатастрофы под Чугуевом. После прощания тела 25 офицеров и курсантов отправили в родные города и села для захоронения.

ГБР рассматривало четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Расшифровка "черных ящиков" АН-26 показала грубые нарушения в выполнении и организации полетов. Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления.

23 октября стало известно, что правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 установила причины аварии самолета.

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