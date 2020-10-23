Госсекретарь США провел отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу, 23 октября, провел встречи с руководителями дипломатических ведомств Армении и Азербайджана.

Сначала Помпео встретился главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сразу после этого он провел встречу с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Не сообщается, произошла ли также трехсторонняя встреча министров, передает Голос Америки.

На сайте пресс-пула Белого дома появилось сообщение, что в переговорах участвует президент США Дональд Трамп.

"Трамп заявил, что принимает участие в посредничестве между Арменией и Азербайджаном, но не уточнил, говорил ли он с лидерами стран", - говорится в сообщении.

Соединенные Штаты выступили с инициативой переговорщика в попытке урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе после того, как две предыдущие договоренности о режиме прекращения огня при посредничестве РоSSии были сразу нарушены.

Ранее Помпео заявил, что, как и европейские страны, считает "верным путем" для Азербайджана и Армении прекращение конфликта и деэскалацию. Он отметил, что другие страны не должны оказывать поддержку сторонам конфликта. Это, по мнению Помпео, является предпосылкой для дипломатического решения.

"На данном этапе дипломатическое решение, приемлемое для всех, может быть потенциального достигнуто", - заявил он.

Перед тем, как начались совещания в Вашингтоне, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция и РоSSия могут сами договориться о приемлемом решении конфликта в Нагорном Карабахе. Турция в нем поддерживает Азербайджан, РоSSия имеет соглашение о коллективной безопасности с Арменией. Бои в регионе продолжаются с конца сентября.