В Польше запретили аборты по медицинским показаниям

В Польше , которая для многих украинцев является примером успешного воплощения европейской модели жизни, Конституционный трибунал запретил аборты по медицинским показаниям. Судьи трибунала признали, что аборт, даже связанный с серьезными внутриутробными дефектами плода - противоправный. Таким образом, несмотря на все еще остающийся маленький законодательный люфт, аборты в Польше фактически стали невозможными, сообщает издание oko.press.

Такое решение Конституционный трибунал Польши принял вчера, 22 октября. Оно не требует дополнительных изменений в законодательную базу, а потому вступит в силу уже через несколько дней и будет обязательным для исполнения на всей территории Польши .

Теоретически право на аборты еще остается за женщинами. Прерывание беременности все еще возможно при угрозе для жизни матери, а также, если беременность настала вследствие изнасилования или инцеста. Однако, как показывает официальная статистика за прошлый, 2019, год, 1074 из 1100 легальных абортов были сделаны в Польше из-за дефектов развития плода. То есть, это почти 98% от всех сделанных операций по прерыванию беременности. Таким образом, теперь аборты в Польше практически исчезнут, а женщины будут вынуждены рожать калек, обрекая их и себя на пожизненные страдания.

Инициаторами рассмотрения этого вопроса стали 119 депутатов Сейма, большинство из них принадлежат в правящей партии "Право и справедливость". Протестующие, собравшиеся вчера под зданием Конституционного трибунала, не смогли никак повлиять на его решение. Таким образом, клерикалы отвоевали себе в европейской стране еще одну позицию.

"Случилось. Сегодня день позора! Конституционный трибунал ввел полный запрет на аборты. Польша Качиньского и Дуды - среди тоталитарных режимов, таких как Третий рейх Гитлера, сталинский СССР , Чаушеску, Румыния, которые лишали женщин свободы и достоинства", - написала в своем Twitter Ванда Новицка, феминистка и президент Федерации женщин и планирования семьи.

Напомним, в Европе сложилось весьма неоднозначное отношение к проблеме абортов. Эта тема вызывает жаркие дискуссии как на международной арене, так и внутри многих государств. Так, два года назад в скандал попал глава финского МИДа Тимо Сойни который, будучи с официальным визитом в Канаде, посетил митинг за запрету абортов. В Финляндии такого запрета нет, и многих возмутил факт, что глава МИДа за рубежом демонстрирует иную позицию.