Депутат Сумского облсовета попался на вымогательстве "спонсорской помощи" на избирательную кампанию

Вымогателя задержала СБУ.

Служба безопасности Украины изобличила депутата Сумского областного совета в вымогательстве денег для предвыборной кампании.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, депутат, являющийся членом одной из постоянных комиссий облсовета, требовал у руководителя коммунального предприятия 4000 долларов США за якобы ранее оказанное содействие в решении служебного вопроса.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Деньги депутат планировал использовать для проведения предвыборной агитации. В случае отказа профинансировать его злоумышленник угрожал руководителю предприятия физической расправой.

Сотрудники спецслужбы задержали депутата при получении второго "спонсорского взноса" в размере 3 тыс. долларов.

Фото: ssu.gov.ua

По данному факту уже начато производство по статье "Вымогательство" Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Ранее сегодня на Киевщине СБУ задержала "общественных активистов", которых финансировали нардепы для рейдерства и "протестов".

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