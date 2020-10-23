Депутат Сумского облсовета попался на вымогательстве "спонсорской помощи" на избирательную кампанию
Вымогателя задержала СБУ.
Служба безопасности Украины изобличила депутата Сумского областного совета в вымогательстве денег для предвыборной кампании.
Об этом информирует пресс-центр СБУ.
По данным предварительного следствия, депутат, являющийся членом одной из постоянных комиссий облсовета, требовал у руководителя коммунального предприятия 4000 долларов США за якобы ранее оказанное содействие в решении служебного вопроса.
Деньги депутат планировал использовать для проведения предвыборной агитации. В случае отказа профинансировать его злоумышленник угрожал руководителю предприятия физической расправой.
Сотрудники спецслужбы задержали депутата при получении второго "спонсорского взноса" в размере 3 тыс. долларов.
По данному факту уже начато производство по статье "Вымогательство" Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.
Ранее сегодня на Киевщине СБУ задержала "общественных активистов", которых финансировали нардепы для рейдерства и "протестов".