СБУ задержала "общественных активистов", которых финансировали нардепы для рейдерства и "протестов"

"Общественное объединение" подконтрольно народному депутату и сопредседателю одной из политических партий.

Служба безопасности Украины задержала участников общественной организации, которую финансировали народные депутаты для рейдерства и "протестов". Так называемых "общественных активистов" сотрудники СБУ задержали на Киевщине.

Фото: СБУ

Это "объединение" подконтрольно народному депутату и сопредседателю одной из политических партий, информирует пресс-центр СБУ .

Сообщается, что по заказу руководства партии "бойцов" привлекали к силовым мерам во время рейдерских захватов, они участвовали в митингах и протестных акциях.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Также установлено, что участники объединения контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы.

Во время обысков, проведенных по адресам проживания основных фигурантов, правоохранители изъяли ручной гранатомет, гранату РГО с запалом к ней, 7 самодельных взрывных устройств, пистолет "Шмайсер" калибра 9 мм, устройства для отстрела резиновых патронов, 70 патронов различного калибра, расфасованные наркотические средства, сим-карты нескольких мобильных операторов, телефоны, компьютерную технику.

Двух участников группировки сотрудники спецслужбы уже задержали. Еще трое "активистов" скрываются и находятся в розыске.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении в совершении преступлений.