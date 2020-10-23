В Офисе генпрокурора заявили, что подозреваемый в злоупотреблении властью Верланов вылетел из Украины

Он улетел в Турцию еще 13 октября.

Бывший глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов выехал за пределы Украины после вызова для вручения подозрения и на допрос.

Об этом в эфире "112" сообщил представитель Офиса генпрокуратуры Ян Стрелюк.

"13 октября текущего года следователем и прокурором было произведен вызов Сергея Верланова для вручения письменного уведомления о подозрении и на допрос. Однако по состоянию на 13 октября текущего года вечером Сергей Верланов покинул пределы Украины. У нас есть достоверные данные об этом", - сообщил он.

16 октября Верланов не явился, поэтому прокуроры повторно вызвали его на 20 октября. Поскольку он не пришел и в этот день, было подписано сообщение о подозрении и отправлено по всем известным адресам, связанным с проживанием и работой Верланова.

"У нас есть данные, что он вылетел из Львова в Стамбул", - добавил Ян Стрелюк.

Напомним, досудебным расследованием установлено, что бывший глава ГНС незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн гривен. Согласно ему, Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины была доначислена рентная плата за пользование недрами "АрселорМиттал". Таким образом бюджет Украины недополучил указанную сумму налогов.

Сам Верланов заявил, что узнал о подозрении из новостей. Он назвал обвинения безосновательными.

В мае СБУ заявила, что подозревает бывшее руководство ГНС в создании механизма незаконного формирования налогового кредита "на миллиарды гривен". В рамках этого дела прошли около 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и проживания возможных фигурантов, в том числе и у бывшего главы ГНС Сергея Верланова и руководителей территориальных управлений ведомства.

После обысков Верланов рассказал, что сотрудники Службы безопасности изучили документы с электронных носителей и ничего не изъяли.