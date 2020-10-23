Аваков прокомментировал заявление Зеленского о "сдаче Крыма"

Во время событий в Крыму 2014 году Украина сделала все возможное, чтобы помешать аннексии, но ее возможности и силы были ограничены.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о наказании виновных в "сдаче" Крыма.

"Я различаю политическую риторику и факты. А факты того времени говорили о том, что Украина имела предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого следует оценивать то время. И считаю, что такие вещи не являются предметом публичных дебатов, а являются предметом серьезного разбора ситуации, и после этого серьезного разбора можно будет сделать выводы - что могли, не могли. Считаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя", - сказал Аваков на специальном Киевском форуме по безопасности во время включения из Италии.

По его словам, предвыборная риторика обостряет проблемы.

"И когда мы между собой спорим об этих вещах, мы должны каждый раз думать и знать, что в мире все непросто. В мире огромное количество проблем, и всем Украина безразлична, кроме нас самих. Поэтому когда мы друг с другом спорим и стараемся друг одного уколоть больнее, и в риторике использовать порой недопустимые приемы, мы должны знать, что мы тем самым ослабляем себя", - сказал глава МВД .

Напомним, 20 октября в послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины президент Владимир Зеленский отметил, что те, кто сдал Крым в 2014 году, должны понести ответственность. По его словам, вопрос "не в мести, вопрос - в справедливости".