Аваков прокомментировал заявление Зеленского о "сдаче Крыма"

"Я различаю политическую риторику и факты".

Аваков прокомментировал заявление Зеленского о "сдаче Крыма"
Фото: mvs.gov.ua

Во время событий в Крыму 2014 году Украина сделала все возможное, чтобы помешать аннексии, но ее возможности и силы были ограничены.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о наказании виновных в "сдаче" Крыма.

"Я различаю политическую риторику и факты. А факты того времени говорили о том, что Украина имела предел своих возможностей и сил, чтобы идти на те или иные шаги. И исходя из этого следует оценивать то время. И считаю, что такие вещи не являются предметом публичных дебатов, а являются предметом серьезного разбора ситуации, и после этого серьезного разбора можно будет сделать выводы - что могли, не могли. Считаю, что тогда украинцы сделали все, что могли, защищая себя", - сказал Аваков на специальном Киевском форуме по безопасности во время включения из Италии.

По его словам, предвыборная риторика обостряет проблемы.

"И когда мы между собой спорим об этих вещах, мы должны каждый раз думать и знать, что в мире все непросто. В мире огромное количество проблем, и всем Украина безразлична, кроме нас самих. Поэтому когда мы друг с другом спорим и стараемся друг одного уколоть больнее, и в риторике использовать порой недопустимые приемы, мы должны знать, что мы тем самым ослабляем себя", - сказал глава МВД.

Напомним, 20 октября в послании к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины президент Владимир Зеленский отметил, что те, кто сдал Крым в 2014 году, должны понести ответственность. По его словам, вопрос "не в мести, вопрос - в справедливости".

РоSSия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Украина и большинство стран мира не признают присоединения полуострова к РФ. Сейчас между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Убийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступленияУбийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступления
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
На Одесщине напали на журналиста во время съемки материала о выборахНа Одесщине напали на журналиста во время съемки материала о выборах
Дочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с ЗеленскимДочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с Зеленским
Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"
Блок рекламы


Похожие новости
Отец погибшего на Донбассе морпеха Журавля написал заявление на Владимира ЗеленскогоОтец погибшего на Донбассе морпеха Журавля написал заявление на Владимира Зеленского
Дело против Маркива Аваков назвал гибридной войнойДело против Маркива Аваков назвал гибридной войной
Окружной админсуд Киева отказал в иске об отмене опроса ЗеленскогоОкружной админсуд Киева отказал в иске об отмене опроса Зеленского
В МВД призвали не применять насилие в отношении волонтеров, которые будут проводить опрос ЗеленскогоВ МВД призвали не применять насилие в отношении волонтеров, которые будут проводить опрос Зеленского
У Зеленского рассказали, сколько денег осталось на COVID-19 в УкраинеУ Зеленского рассказали, сколько денег осталось на COVID-19 в Украине
У Зеленского отреагировали на решение суда по книге о деле СтусаУ Зеленского отреагировали на решение суда по книге о деле Стуса
В ПАСЕ прокомментировали выход РоSSии из переговоров о МН17В ПАСЕ прокомментировали выход РоSSии из переговоров о МН17
Опрос Зеленского: появились детали о формате проведенияОпрос Зеленского: появились детали о формате проведения
Тимошенко считает, что целью опроса Зеленского является легализация наркотиковТимошенко считает, что целью опроса Зеленского является легализация наркотиков
Идею Зеленского о всеукраинском опросе поддерживают 42% украинцев, 40% ничего об этом не слышали, - соцопросИдею Зеленского о всеукраинском опросе поддерживают 42% украинцев, 40% ничего об этом не слышали, - соцопрос
Последние новости
Подгружаем последние новости