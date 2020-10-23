ЕС обновил список стран, гражданам которых разрешен въезд. Украины в списке нет

Европейский союз обновил перечень третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина в список не попала. Об этом говорится на сайте Европейского Совета.

ЕС обновил список стран, гражданам которых разрешен въезд. Украины в списке нет
Фото: delo.ua

Кому открыли въезд

Так, страны-члены могут постепенно отменять ограничения на путешествия для граждан таких третьих стран: Австралия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Уругвай, Китай (на условиях подтверждения взаимности).

Также ограничения на путешествия могут постепенно отменяться для административных регионов Китая Гонконга и Макао, на условиях подтверждения взаимности.

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами Евросоюза в контексте этих рекомендаций.

К странам, являющимися ассоциированными с Шенгенской зоной, принадлежат Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария, на которые распространяются эти рекомендации.

Критерии, по которым определяется готовность третьих стран к отмене ограничений в свободе передвижения, включают оценку эпидемиологической ситуации и ограничительных мер, экономические и социальные условия. Все эти факторы рассматриваются вместе.

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