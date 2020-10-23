В Тернополе облили зеленкой кандидата в мэры от Радикальной партии

У Владимира Барны диагностировали химические ожоги первой и второй степени.

Кандидата на должность мэра Тернополя от Радикальной партии Владимира Барну избили и облили зеленкой после эфира на местном телеканале.

Инцидент произошел в Тернополе на улице Елены Кульчицкой вечером 22 октября. Полиция разыскивает злоумышленника.

"На линию 102 поступило сообщение от одного из кандидатов на должность мэра Тернополя о том, что неизвестный мужчина нанес ему телесные повреждения и облил лицо зеленкой. В это время заявитель выходил из помещения одного из телеканалов", - информирует пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что подозреваемый - худощавого телосложения, был в защитной маске.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 296 УК - хулиганство.

По словам главы Тернопольской областной организации Радикальной партии Олега Ляшко Богдана Яцыковского, у Владимира Барны диагностировали химические ожоги первой и второй степени.

Фото: facebook.com/Богдан Яцыковский

Напомним, в сентябре зеленкой облили мэра Днепра Бориса Филатова.