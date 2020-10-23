Отец погибшего на Донбассе морпеха Журавля написал заявление на Владимира Зеленского

В заявлении говорится, что Зеленский якобы отдал приказ не эвакуировать раненого.

Отец погибшего на Донбассе морского пехотинца Ярослава Журавля написал заявление о совершении преступления президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Украинская правда“ со ссылкой на сообщение отца погибшего в Facebook.

"Я не прощу тем, кто благодаря популизму и некомпетентным действиям стал причиной гибели моего сына. Я не прощу тем, кто ставит под угрозу жизни наших военнослужащих, под прикрытием "стремления к миру", - отметил мужчина.

Сергей Журавель с портретом погибшего сына на митинге возле ОПУ

Он опубликовал заявление о преступлении, в котором говорится, будто бы Зеленский запретил Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку привлечение личного состава к спасательно-поисковым мероприятиям раненого Ярослава Журавля. При этом президент публично обещал взять под личный контроль "ситуацию с убийством военного медика". Журавля ранили во время этой эвакуации.

"Во исполнение этого приказа президента в дальнейшем необходимые спасательно-поисковые мероприятия подразделениями Объединенных сил не проводились, а раненый сержант Журавель в течение длительного времени оставался в "серой зоне" без надлежащей медицинской помощи, в результате чего в период с 14 по 16 июля (согласно заключению судебно-медицинской экспертизы) скончался на месте от кровотечения", - говорится в заявлении.

Отец погибшего расценивает действия президента как превышение служебных полномочий и просит зарегистрировать свое заявление о преступлении по статье 426-1 УК.

Фото: facebook/Остап Підкова Фото: facebook/Остап Підкова Фото: facebook/Остап Підкова

Напомним, что 13 июля боевики обстреляли трех военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела павшего украинского героя вблизи населенного пункта Зайцево. Получив подтверждение "режима тишины", группа эвакуации в белых шлемах с опознавательными знаками не успела дойти до тела погибшего нескольких метров. В это время враг открыл огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий был ранен, а еще один получил боевое травмирование.