Боевики открыли огонь вблизи Шумов

Боевых потерь среди наших военнослужащих нет.

Боевики открыли огонь вблизи Шумов
Фото: Олена Максименко

Незаконные вооруженные формирования РФ вновь нарушили "всеобъемлющее перемирие", открыв огонь в Луганской области вблизи Шумов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"По состоянию на 12:00 текущих суток, роSSийские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Луганском направлении.Так, около 11:00, противник применил стрелковое оружие неподалеку Шумов", - говорится в сообщении.

На вражескую провокацию украинские подразделения огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь среди наших военнослужащих нет.

Напомним, за минувшие сутки, 22 октября, на Донбассе зафиксировано пять нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

21 октября оккупанты семь раз нарушили договоренности. Украинские военные открыли ответный огонь.

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