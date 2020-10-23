После 1 ноября Путин может ввести войска в Беларусь, - Данилов

"Они будут решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после выборов в Молдове".

После 1 ноября Путин может ввести войска в Беларусь, - Данилов
Фото: president.gov.ua

РоSSийская Федерация делает все возможное, чтобы контролировать ситуацию в Беларуси, а после выборов в Молдове Путин может пойти на военное вторжение в Беларусь.

Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов во время выступления на специальном Киевском форуме по безопасности, передает Укринформ.

"Сможет ли белорусский народ одержать победу - очень трудно сказать. РоSSийская Федерация будет делать все от нее зависящее для того, чтобы влиять на эти процессы. Они влияли там постоянно, они влияли через экономические факторы. Сейчас они будут решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября - выборов в Молдове. Мы считаем, что они могут в более жесткую ситуацию пойти и заходить войсками на территорию Беларуси. Это большой вызов непосредственно для нашей страны, это большой вызов для Литвы, для Польши", - заявил Данилов, добавив, что постоянно обсуждает такой сценарий со своими коллегами из Литвы и Польши.

Он также напомнил, что РоSSия никогда не скрывала своего желания вернуть в сферу своего влияния Украину, Беларусь, Грузию и другие страны постсоветского пространства.

Напомним, в четверг, 22 октября, глава службы внешней разведки РоSSии Сергей Нарышкин встречался в Минске с Александром Лукашенко.

Также в Минск летал роSSийский премьер Михаил Мишустин. На переговорах последний заявил, что с Лукашенко удалось "достичь прогресса в отношении Союзного государства" - надгосударственного объединения РФ и Белоруссии с организацией единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространств.

14 сентября Лукашенко в Сочи встретился с президентом РФ Путиным. Президент РФ подтвердил, что Москва выдаст Минску $1,5 млрд кредита.

16 сентября Лукашенко встретился с министром обороны РоSSии Сергеем Шойгу и предложил провести еще одни военные учения, кроме тех, что состоялись под Брестом.

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