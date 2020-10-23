Дело против Маркива Аваков назвал гибридной войной

В Италии проходит четвертое заседание по делу украинского гвардейца.

Дело нацгвардейца Виталия Маркива, который обвинен судом итальянского города Павия в причастности к гибели журналиста Андреа Роккели в захваченном роSSийскими оккупантами Славянске - это гибридная война.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует пресс-служба МВД.

Фото: mvs.gov.ua

"Дело против гвардейца Маркива - это гибридный удар по Украине. Это все было инсинуировано в 2015 году роSSийскими пропагандистами и подхвачено во Франции и Италии, вылилось в обвинения против украинского солдата и Украины. Те слова, которые звучали от стороны обвинения, пытались оправдать террористов: якобы это Украина начала боевые действия. Дело против Маркива - это гибридная война, но мы должны побеждать и доказывать свою правоту везде: на фронте, где рвутся мины, и здесь, в зале суда", - отметил Аваков во время форума по безопасности Kyiv security forum .

Министр отметил, что дело Виталия Маркива изменило ситуацию в итальянских СМИ. Теперь итальянские журналисты выходят из-под влияния роSSийской пропаганды.

"То, что мы доказываем свою позицию, - очень значимо и важно", - подчеркнул он.

Глава МВД отметил, что недавно родственники роSSийского журналиста Андрея Миронова, который погиб вместе с Роккели, заявили, что им не нужен человек, которого пытаются "назначить" виновным.

Фото: facebook/Oles Horodetskyy

"Только что выступил защитник от имени Украины, а после перерыва выступит защитник Виталия. На четвертом заседании в апелляционном суде мы предоставили много доказательств, доказывающих невиновность Виталия Маркива. Очень рассчитываем на справедливое решение. Сегодняшнее заседание проходит более квалифицированно. Скорее всего, решение суда будет уже в начале ноября, но мы надеемся, что оно 100% будет в пользу нашего гвардейца. Мы, как Украина, не оставим нашего бойца", - подчеркнул Арсен Аваков.

Напомним, сегодня, 23 октября, в Италии проходит четвертое заседание по делу украинского гвардейца Виталия Маркива. Свою позицию и доказательства на рассмотрение суда представляет сторона защиты.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Убийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступленияУбийство Гандзюк: Павловский получил условный приговор за сокрытие преступления
Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"Зеленский оценил работу правоохранительных органов на "двойку"
На Одесщине напали на журналиста во время съемки материала о выборахНа Одесщине напали на журналиста во время съемки материала о выборах
Дочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с ЗеленскимДочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с Зеленским
Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"Качура рассказал о новом этическом кодексе для депутатов фракции "Слуга народа"
Блок рекламы


Похожие новости
В Италии началось очередное заседание по делу МаркиваВ Италии началось очередное заседание по делу Маркива
Зеленский считает, что транш от МВФ задерживается из-за "отдельных людей, которые работают против государства"Зеленский считает, что транш от МВФ задерживается из-за "отдельных людей, которые работают против государства"
ЕС и Великобритания приняли санкции против РоSSии за кибератаки на Бундестаг и ОЗХОЕС и Великобритания приняли санкции против РоSSии за кибератаки на Бундестаг и ОЗХО
Порошенко назвал депутатов ОПЗЖ недругами УкраиныПорошенко назвал депутатов ОПЗЖ недругами Украины
Данилов назвал приоритетом Украины производство высокоточного оружияДанилов назвал приоритетом Украины производство высокоточного оружия
САП передала в суд дело против бывшего директора "Трейд Коммодити"САП передала в суд дело против бывшего директора "Трейд Коммодити"
"Дело Шеремета": Суд продлил арест музыканту Антоненко"Дело Шеремета": Суд продлил арест музыканту Антоненко
В Раде назвали показатели для госпитализации пациентов с COVID-19В Раде назвали показатели для госпитализации пациентов с COVID-19
Степанов в Раде назвал наихудший сценарий развития эпидемии коронавируса в УкраинеСтепанов в Раде назвал наихудший сценарий развития эпидемии коронавируса в Украине
Зеленский назвал условие введения в стране жесткого карантинаЗеленский назвал условие введения в стране жесткого карантина
Последние новости
Подгружаем последние новости