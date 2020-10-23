Дело против Маркива Аваков назвал гибридной войной

Дело нацгвардейца Виталия Маркива, который обвинен судом итальянского города Павия в причастности к гибели журналиста Андреа Роккели в захваченном роSSийскими оккупантами Славянске - это гибридная война.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, информирует пресс-служба МВД .

Фото: mvs.gov.ua

"Дело против гвардейца Маркива - это гибридный удар по Украине. Это все было инсинуировано в 2015 году роSSийскими пропагандистами и подхвачено во Франции и Италии, вылилось в обвинения против украинского солдата и Украины. Те слова, которые звучали от стороны обвинения, пытались оправдать террористов: якобы это Украина начала боевые действия. Дело против Маркива - это гибридная война, но мы должны побеждать и доказывать свою правоту везде: на фронте, где рвутся мины, и здесь, в зале суда", - отметил Аваков во время форума по безопасности Kyiv security forum .

Министр отметил, что дело Виталия Маркива изменило ситуацию в итальянских СМИ . Теперь итальянские журналисты выходят из-под влияния роSSийской пропаганды.

"То, что мы доказываем свою позицию, - очень значимо и важно", - подчеркнул он.

Глава МВД отметил, что недавно родственники роSSийского журналиста Андрея Миронова, который погиб вместе с Роккели, заявили, что им не нужен человек, которого пытаются "назначить" виновным.

Фото: facebook/Oles Horodetskyy

"Только что выступил защитник от имени Украины, а после перерыва выступит защитник Виталия. На четвертом заседании в апелляционном суде мы предоставили много доказательств, доказывающих невиновность Виталия Маркива. Очень рассчитываем на справедливое решение. Сегодняшнее заседание проходит более квалифицированно. Скорее всего, решение суда будет уже в начале ноября, но мы надеемся, что оно 100% будет в пользу нашего гвардейца. Мы, как Украина, не оставим нашего бойца", - подчеркнул Арсен Аваков.

Напомним, сегодня, 23 октября, в Италии проходит четвертое заседание по делу украинского гвардейца Виталия Маркива. Свою позицию и доказательства на рассмотрение суда представляет сторона защиты.