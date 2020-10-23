Кличко посетил только что отремонтированную больницу для больных коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали городскую больницу №3, где лечат и больных коронавирусом. И показал видео с проверки больницы.

"Вчера посетил городскую больницу №3. Проверил, как там отремонтировали оба корпуса медучреждения и приемное отделение. Больнице - почти 50 лет. И ни разу капитального ремонта там ни делали, - сказал Кличко. - На сегодня в медучреждении осуществили капремонт и утепление фасадов корпусов. А также полностью отремонтировали и оборудовали приемное и центральное стерилизационное отделение. Теперь они не уступают европейским стандартам. С комфортными условиями и современным оборудованием. А для удобства людей с недостатками зрения на дверях смотровых кабинетов разместили таблички со шрифтом Брайля", - сообщил мэр.

По его словам, отремонтировали в больнице и сети электроснабжения, и канализационные сети. И закупили в этом году современного оборудования на 43 миллиона гривен.

Следующими планируют обновить реанимационное отделение и операционный блок."Больница №3 - одна из опорных для лечения больных коронавирусом. Здесь создали инфекционное отделение на 30 коек. 10 из которых - для интенсивной терапии. Отделение начало работать в октябре и оказало помощь уже 86 пациентам. И в больнице уже обустраивают дополнительно 60 коек для больных коронавирусом", - подчеркнул Виталий Кличко. Он добавил, что для борьбы с COVID-19 город закупил для медучреждения оборудования на 1,7 млн грн. А также - необходимые медикаменты, медицинские материалы и средства защиты.