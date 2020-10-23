В Беларуси отменили "мегамитинг" в поддержку Лукашенко

Официальные причины - соображения безопасности и коронавирус.

В Беларуси отменили "мегамитинг" в поддержку Лукашенко
Фото: БЕЛТА

В Беларуси отменили "мегамитинг" в поддержку Александра Лукашенко. Среди причин называют сложную эпидемиологическую ситуацию и соображения безопасности.

Об этом пишет белорусское "Радио Свобода".

"Мы участвовать не будем. Организаторами заявляются профсоюзы, профсjюзы оформляли на себя разрешение, надо спрашивать у них", - заявили в общественном Объединение "Белая Русь".

Штаб-квартира Федерации профсоюзов Беларуси пока не подтвердила информацию об отмене митинга, который анонсировался во многих городах.

Государственное СМИ Беларуси тем временем пишет, что Лукашенко не поддерживал идею проведения провластного митинга "из соображений безопасности", потому что на него якобы собирались приехать 200-300 тысяч человек.

"Это будет коллапс. Мы парализуем целый Минск", - заявил Лукашкенко.

"Радио Свобода" отмечает, что имеется информация о том, что люди из регионов отказываются ехать на провластную акцию, поэтому не удается собрать нужное количество митингующих.

Планировалось, что провластный митинг начнется 25 октября в 14 часов у стелы "Минск - город-герой", а участники должны пройти пешком до площади Независимости, где перед ними выступит Лукашенко.

Напомним, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская дала Александру Лукашенко 13 дней на то, чтобы он покинул президентский пост и освободил всех политзаключенных. Этот срок как раз истекает 25 октября.

По словам Тихановской, если Лукашенко мирно не передаст власть к этому времени, Беларусь охватит всеобщая забастовка.

В сентябре в эксклюзивном интервью LB.ua Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности в случае мирной передачи власти. По ее словам, мнение всех белорусов должно учитываться в этом вопросе.

Впоследствии она предложила в случае смены власти в стране предоставить Александру Лукашенко иммунитет от преследований. Тихановская подчеркнула, что не может простить Лукашенко его преступления, но осознает, что иммунитет должен стать частью переговоров о передаче власти.

Вчера в Минск прибыл глава службы внешней разведки РоSSии Сергей Нарышкин. На встрече с Лукашенко Нарышкин передал Лукашенко "привет от Владимира Владимировича Путина" и поблагодарил за организацию в Минске заседания коллегии двух спецслужб.

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