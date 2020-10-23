Окружной админсуд Киева отказал в иске об отмене опроса Зеленского

Проведение всенародного опроса в суде оспаривал житель Ивано-Франковской области.

Окружной админсуд Киева отказал в иске об отмене опроса Зеленского
Фото: Facenews.ua

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска о признании противоправным объявление президентом Украины Владимиром Зеленским о проведении всенародного опроса 25 октября 2020 года на избирательных участках.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

С соответствующим иском к Президенту Украины обратился житель Ивано-Франковской области.

Суд назначил рассмотрение дела в порядке упрощенного искового производства на 23 октября 2020 года. Поскольку стороны не пришли на судебное заседание, суд продолжил рассмотрение дела в письменном производстве.

"Обязательным условием предоставления правовой защиты судом является наличие реального нарушения прав человека на момент обращения в суд. Объявление любым субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий в будущем не может быть расценено судом как действие, нарушающее право истца", - говорится в решении суда.

Суд пришел к выводу, что иск является необоснованным, и отказался удовлетворить его.

Решение вступает в законную силу в соответствии со статьей 255 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Напомним, 13 октября президент Зеленский объявил о проведении всеукраинского опроса в день выборов. Он отметил, что это будут "пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, что раньше у нас никогда не спрашивали". Первый вопрос Зеленский озвучил 14 октября, затем в Офисе президента назвали все пять вопросов. Также в ОП отметили, что анонсированный опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В Комитете избирателей Украины отметили, что проведение всенародного опроса в день голосования не предусмотрено Избирательным кодексом.

18 октября появились новые детали о формате проведения опроса президента. Согласно документу, которым располагает LB.ua, у избирательного участка стоит волонтер и проводит опрос среди избирателей, выходящих с участка. Опрос исключает любую агитацию и проводится исключительно среди желающих. Избиратель получает и заполняет анкету и опускает в коробку для опроса. Каждый волонтер одет в манишку, брендированную логотипом и названием опроса.

Структура опросной сети будет включать областных координаторов, региональных координаторов и волонтеров опроса.

Министерство внутренних дел призвало украинцев не совершать каких-либо насильственных действий в отношении волонтеров, которые будут проводить опрос.

Добавим, на проведение опроса будет потрачено более 100 миллионов гривен.

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