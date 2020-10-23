Объединенная миссия Америки и ЕС будет залогом мира и стабильности в Европе, - Яценюк

Расширение границ Европейского Союза и расширение границ НАТО - это единственный путь достичь мира и стабильности в Европе. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк, открывая Специальный Киевский Форум по безопасности 23 октября.

По его мнению, это должно быть главной целью объединенной миссии ЕС и США .

"Украине нужен длительный мир. Мир на украинских условиях. Мир не через капитуляцию и порабощение. Не через примирение на роSSийских условиях. Мир исключительно путем того, чтобы Украина вернула свои исторические, законные и легитимные территории Донецк, Луганск и Крым. Путем того, чтобы Украина получила настоящие, а не мнимые гарантии безопасности, как было по Будапештскому меморандуму. Мир путем того, чтобы Украина была единой, объединенной, сильной нацией", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Председатель КФБ подчеркнул, что цель нынешнего Форума - это также обращение к европейским и американским партнерам.

"Считаю, что настало время, чтобы Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки приняли решение о создании группы высокого уровня, которая бы имела целью завершение исторического объединения Европы. Это не что-то вроде Объединенных наций. Это объединенная миссия Америки и Европы для достижения и завершения унификации Европы", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк выразил надежду, что такая группа появится, в том числе и после американских выборов.

"Сейчас на повестке дня должно стоять завершение исторического объединения Европы и введение всеобъемлющего и длительного мира во всей Восточной Европе. Остановка роSSийской агрессии и расширение границ свободного мира", - подчеркнул лидер КФБ.