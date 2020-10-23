ООН заявила о достижении соглашения о прекращении огня в Ливии

Договор подписали в Женеве.

ООН заявила о достижении соглашения о прекращении огня в Ливии
Фото: fondsk.ru

Стороны вооруженного конфликта в Ливии достигли соглашения "о постоянном прекращении огня во всех районах".

Соглашение подписали в прямом эфире в Женеве с участием представителей Организации Объединенных Наций, сообщает Aljazeera.

Представители ООН назвали соглашение "важным поворотным пунктом к миру и стабильности в Ливии".

После убийства в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи в стране фактически образовались две власти - Правительство национального согласия, которое поддерживалось ООН, и парламент, во главе которого стал Халиф Хафтар.

Правительство национального согласия было сформировано при посредничестве ООН в 2015 году для стабилизации обстановки в стране, оно базируется в Триполи, но контролирует не всю территорию. Восточная часть государства находится под контролем генерала Халифа Хафтара - командующего так называемой "Ливийской национальной армией".

Хафтара в той или иной форме поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и РоSSия, а правительство в Триполи - Турция. Недавно Европейский Союз наложил санкции на "повара Путина", бизнесмена Евгения Пригожина из-за поставок вооружения в Ливию.

Напомним, что в сентябре глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж решил уйти в отставку. Сарадж отметил, что покинет пост премьера до конца октября. По его словам, за это время должны быть сформированы новый президентский совет и правительство страны, а определяющую роль в этом должен сыграть Комитет по межливийскому диалогу.

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