В Италии началось очередное заседание по делу Маркива

На заседании также присутствовал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В Италии началось очередное заседание по делу Маркива
Фото: пресслужба МВС

Итальянский апелляционный суд начал очередное заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Поддержать его приехала мама военного Оксана Максимчук.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

На заседании также присутствовал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы ожидаем, что доказательства защиты будут убедительны. Аргументы, которые мы представили суду, уверят его в том, что наш солдат не виноват. Я рассчитываю на то, что это заседание, которое сегодня состоится, будет судьбоносным, и по решению суда уже скоро мы увидим Виталия в Киеве", - сказал глава МВД.

Аваков также добавил, что защита предоставит убедительные аргументы невиновности гвардейца Виталия Маркива, что это дело - очередное проявление роSSийской гибридной войны.

Министр отметил, что со стороны Национальной Федерации Итальянской прессы появилось заявление об угрозах из Украины адвокату семьи Роккели Алессандри Баллерини.

"Эти угрозы появились в канун заседания суда, а сообщение о них прозвучало публично во все высшие органы итальянского правосудия, за исключением прокуратуры, в которую должна была подать заявление потерпевшая. Это лишь еще одна составляющая гибридной атаки на Виталия и на дело, которое рассматривается сегодня в суде. Надо говорить по существу, Виталий не виноват, он жертва гибридной войны РоSSии!", - добавил Аваков.

Напомним, 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта, командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ, Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Роккели в Славянске в мае 2014 года.

Судебные слушания продолжаются уже три года. В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения.

В Италии апелляционный процесс по делу нацгвардейца Маркива начался 29 сентября. Следующее заседание было назначено на 1 октября. Обжалования приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемии его отложили на осень. Заседание суда во второй инстанции будут происходить в апелляционном суде присяжных Милана. Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале.

В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккели и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия доказали, что Виталий Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.

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