В Италии началось очередное заседание по делу Маркива
На заседании также присутствовал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Итальянский апелляционный суд начал очередное заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Поддержать его приехала мама военного Оксана Максимчук.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
На заседании также присутствовал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Мы ожидаем, что доказательства защиты будут убедительны. Аргументы, которые мы представили суду, уверят его в том, что наш солдат не виноват. Я рассчитываю на то, что это заседание, которое сегодня состоится, будет судьбоносным, и по решению суда уже скоро мы увидим Виталия в Киеве", - сказал глава МВД.
Аваков также добавил, что защита предоставит убедительные аргументы невиновности гвардейца Виталия Маркива, что это дело - очередное проявление роSSийской гибридной войны.
Министр отметил, что со стороны Национальной Федерации Итальянской прессы появилось заявление об угрозах из Украины адвокату семьи Роккели Алессандри Баллерини.
"Эти угрозы появились в канун заседания суда, а сообщение о них прозвучало публично во все высшие органы итальянского правосудия, за исключением прокуратуры, в которую должна была подать заявление потерпевшая. Это лишь еще одна составляющая гибридной атаки на Виталия и на дело, которое рассматривается сегодня в суде. Надо говорить по существу, Виталий не виноват, он жертва гибридной войны РоSSии!", - добавил Аваков.
Напомним, 30 июня 2017 года в Италии задержали старшего сержанта, командира отделения батальона им. Кульчицкого (в/ч 3066) НГУ, Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели фоторепортера гражданина Италии Андреа Роккели в Славянске в мае 2014 года.
Судебные слушания продолжаются уже три года. В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам заключения.
В Италии апелляционный процесс по делу нацгвардейца Маркива начался 29 сентября. Следующее заседание было назначено на 1 октября. Обжалования приговора ожидали прошлой весной, но из-за пандемии его отложили на осень. Заседание суда во второй инстанции будут происходить в апелляционном суде присяжных Милана. Защита выступила за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале.
В мае 2020 года группа Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и Киевского политехнического института в рамках расследования уголовного производства Нацполицией провела в Славянске следственные эксперименты об обстоятельствах гибели итальянского фоторепортера Роккели и роSSийского переводчика Миронова 24 мая 2014 года. Следственные действия доказали, что Виталий Маркив не причастен к гибели итальянского фоторепортера.