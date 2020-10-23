Денисова: по состоянию на сейчас ни один избирательный участок не обеспечен термометрами и дезинфекторами

На участках заверили, что в течение пятницы обеспечат все необходимое.

Денисова: по состоянию на сейчас ни один избирательный участок не обеспечен термометрами и дезинфекторами
Фото: Макс Левин

По состоянию на утро 23 октября ни один избирательный участок не обеспечен термометрами и дезинфекторами.

Об этом на брифинге сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, пишет "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день ни один участок не обеспечен скринингом и дезинфицирующими растворами, чтобы человек мог ими воспользоваться", - заявила она.

По ее словам, на избирательных участках заверили, что в пятницу они будут обеспечены устройствами для измерения температуры и дезинфекторами.

Денисова надеется, что все участки получат все необходимое, "чтобы потом не произошло такого, что в разы будет увеличиваться количество больных коронавирусом после этих выборов".

Представители омбудсмена во время проведения выборов будут мониторить обеспечение и соблюдение эпидемиологических норм.

Напомним, что Министерство здравоохранения Украины разработало рекомендации по мерам безопасности во время местных выборов 25 октября.

Минздрав рекомендует соблюдать дистанцию не менее 1 метра, использовать маски и перчатки, разделять потоки избирателей на вход и выход.

Вся мебель на участках должны быть продезинфицирована, а влажная уборка должна проводиться каждые 4 часа, обработка контактных поверхностей - каждые 2.

Избиратели с температурой более 37,2 и симптомами ОРВИ голосовать в обустроенной отдельно кабине и бросать бюллетени в урну, которая будет стоять обособленно.

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