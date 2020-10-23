Денисова: по состоянию на сейчас ни один избирательный участок не обеспечен термометрами и дезинфекторами
На участках заверили, что в течение пятницы обеспечат все необходимое.
По состоянию на утро 23 октября ни один избирательный участок не обеспечен термометрами и дезинфекторами.
Об этом на брифинге сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, пишет "Интерфакс-Украина".
"На сегодняшний день ни один участок не обеспечен скринингом и дезинфицирующими растворами, чтобы человек мог ими воспользоваться", - заявила она.
По ее словам, на избирательных участках заверили, что в пятницу они будут обеспечены устройствами для измерения температуры и дезинфекторами.
Денисова надеется, что все участки получат все необходимое, "чтобы потом не произошло такого, что в разы будет увеличиваться количество больных коронавирусом после этих выборов".
Представители омбудсмена во время проведения выборов будут мониторить обеспечение и соблюдение эпидемиологических норм.
Напомним, что Министерство здравоохранения Украины разработало рекомендации по мерам безопасности во время местных выборов 25 октября.
Минздрав рекомендует соблюдать дистанцию не менее 1 метра, использовать маски и перчатки, разделять потоки избирателей на вход и выход.
Вся мебель на участках должны быть продезинфицирована, а влажная уборка должна проводиться каждые 4 часа, обработка контактных поверхностей - каждые 2.
Избиратели с температурой более 37,2 и симптомами ОРВИ голосовать в обустроенной отдельно кабине и бросать бюллетени в урну, которая будет стоять обособленно.