Владимир Кличко пожертвовал 100 тысяч гривен на закупку защитных масок на день выборов

Большинство кандидатов в мэры Киева на инициативу не отреагировали.

Владимир Кличко пожертвовал 100 тысяч гривен на закупку защитных масок на день выборов
Владимир Кличко
Фото: klitschko-brothers.com

Известный спортсмен Владимир Кличко пожертвовал 100 тысяч гривен на инициативу волонтеров «Безопасный выбор», во время которой они собирали деньги на средства защиты киевлян в день голосования. Об этом сообщается на официальной странице инициативы.

Отмечается, что предложение присоединиться к сбору средств поступило всем кандидатам в мэры Киева.

«Сбор средств на инициативу «Безопасный выбор» завершен. Мы благодарны всем, кто нас поддержал. Особая благодарность Владимиру Кличко, который пожертвовал на безопасность киевлян на выборах 100 тыс. гривен. Также благодарим мэра Киева Виталия Кличко, который поддержал «Безопасный выбор». К сожалению, Верещук, Притула, Пальчевский, Кучеренко, Попов и другие кандидаты на городского голову не отреагировали на нашу инициативу», - отмечается в сообщении.

В «Безопасном выборе» отметили, что в воскресенье на избирательных участках Киева волонтеры инициативы будут раздавать маски всем, кто в этом нуждается.

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