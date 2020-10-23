Со следующей недели в Украине обновятся карантинные зоны
Со следующей недели, 26 октября, в Украине обновятся карантинные зоны. Среди прочего, в Киевской области в “красную” зону попадают Борисполь, Васильков, Обухов, а также Бориспольский и Обуховский районы. Столица – в “оранжевой” зоне.
Об этом
На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 23 октября, были обновлены уровне эпидемической опасности распространения COVID-19.
Также Комиссия рассмотрела вопрос об ограничениях в регионах с “красным” уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19.
Новое распределение вступит в силу с 00:00 часов 26 октября 2020 года.
Среди прочего, в Киевской области в “красную” зону попадают Борисполь, Васильков, Обухов, а также Бориспольский и Обуховский районы с ограничениями, предусмотренными пунктом 15 постановления Кабинета министров от 22 июля 2020 №
"Оранжевый" уровень установлен в Киевской области в городах Белая Церковь, Березань, Ирпень, Переяслав, Фастов, а также в Бородянском, Васильковском, Киево-Святошинском, Мироновском, Переяслав-Хмельницком, Фастовском, Яготинском районах, а также в городе Киев.
“Желтый” уровень установлен в Киевской области в городах Бровары, Буча, а также в Барышевском, Белоцерковском, Богуславском, Броварском, Вышгородском, Володарском, Згуровском, Кагарлыкском, Макаровском, Полесском, Рокитнянском, Сквирском, Таращанском и Тетиевском районах.
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Напомним, за неделю в киевских больницах, которые ориентированы на лечение коронавируса, произошли два самоубийства. Пациенты выпрыгнули из окон 4-го этажа больниц. Полиция открыла уголовные производства.
Отметим, в середине октября правительство приняло решение продлить действие адаптивного карантина до конца 2020 года. В Кабмине считают, что это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев. Среди прочего, меняются правила разрешенного количества людей в массовых собраниях.
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