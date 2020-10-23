Со следующей недели в Украине обновятся карантинные зоны

Со следующей недели в Украине обновятся карантинные зоны

Со следующей недели, 26 октября, в Украине обновятся карантинные зоны. Среди прочего, в Киевской области в “красную” зону попадают Борисполь, Васильков, Обухов, а также Бориспольский и Обуховский районы. Столица – в “оранжевой” зоне. 

Об этом KV стало известно из сообщения на правительственном портале. 

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 23 октября, были обновлены уровне эпидемической опасности распространения COVID-19.

Также Комиссия рассмотрела вопрос об ограничениях в регионах с “красным” уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19.

Новое распределение вступит в силу с 00:00 часов 26 октября 2020 года. 

Среди прочего, в Киевской области в “красную” зону попадают Борисполь, Васильков, Обухов, а также Бориспольский и Обуховский районы с ограничениями, предусмотренными пунктом 15 постановления Кабинета министров от 22 июля 2020 № 641, а также со следующими ограничениями на:

посещение учебных заведений соискателями образования, кроме учеников (воспитанников) специальных школ, учебно-реабилитационных центров при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учеников (воспитанников);прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, кроме посетителей "автоконцерта";прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме: торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;производство банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи;торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставки заказов;посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

"Оранжевый" уровень установлен в Киевской области в городах Белая Церковь, Березань, Ирпень, Переяслав, Фастов, а также в Бородянском, Васильковском, Киево-Святошинском, Мироновском, Переяслав-Хмельницком, Фастовском, Яготинском районах, а также в городе Киев

“Желтый” уровень установлен в Киевской области в городах Бровары, Буча, а также в Барышевском, Белоцерковском, Богуславском, Броварском, Вышгородском, Володарском, Згуровском, Кагарлыкском, Макаровском, Полесском, Рокитнянском, Сквирском, Таращанском и Тетиевском районах.

Как сообщала KV, в Украине зафиксировано 7 517 новых носителей коронавирусной болезни COVID-19. Это новый рекорд по количеству новых носителей за сутки.

Напомним, за неделю в киевских больницах, которые ориентированы на лечение коронавируса, произошли два самоубийства. Пациенты выпрыгнули из окон 4-го этажа больниц. Полиция открыла уголовные производства.

Отметим, в середине октября правительство приняло решение продлить действие адаптивного карантина до конца 2020 года. В Кабмине считают, что это нужный шаг, чтобы гарантировать более безопасную среду для украинцев. Среди прочего, меняются правила разрешенного количества людей в массовых собраниях.

Фото: delo.ua


Сергей Албул, КиевВласть

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